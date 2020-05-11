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Власть

Часть Симферополя останется без света 12 мая

11:04 понедельник, 11 мая 2020
Симферополь

Несколько улиц и садовых товариществ Симферополя 12 мая отключат от энергоснабжения.

Об этом сообщают в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

Как отмечается, отключение света в Симферополе в этот день связано с устранением аварийных дефектов и другими ремонтными работами.

«Электроэнергия 12 мая будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Киевская, 115; ул. Генерала Васильева, 26, 30; Каменский массив, СТ: «Консервщик», «Дзержинец», «Дорожник», «Снежинка», – говорится в сообщении.

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