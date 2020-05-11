Водный кризис
Развитие сюжета: Из-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы ● Пришедшие осадки не помогут Крыму с водой ● В Севастополе появились графики подачи воды ● В Крыму продолжают стремительно таять запасы воды в водохранилищах ● Жителей Севастополя переводят на почасовую подачу воды
Бульвары Севастополя предлагают поливать водой из скважин
Парки Севастополя могли бы поливаться подземными водами из скважин. Такой проект разрабатывался в украинские годы, и теперь о нем пора вспомнить.
Об этом рассказал ученый-геолог, доцент МГУ Виталий Лысенко.
По словам ученого, изыскания говорят о такой возможности как минимум для трех зеленых зон города: Приморского и Исторического бульвара и парка Победы.
«Мы все уже разработали, была договоренность с одним предприятием, что одну скважину мы будем бурить в парке Победы, а вторую – у Приморского бульвара. И даже предполагали, что на Приморском бульваре вода может быть минеральная, с повышенным содержанием йода – там есть разлом», – рассказал геолог.
Есть данные о близких подземных водах и вблизи Исторического бульвара, говорит Виталий Лысенко.
«Стоимость такой воды значительно дешевле чем то, что город платит за полив сейчас», – отмечает ученый.
Напомним, Севастополь в ближайшие месяцы может столкнуться с нехваткой воды. Пока что ее потребление ограничили только для садовых товариществ, придется ли применять и другие ограничительные меры – покажет время. По заявлению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сделанного в эфире правительственного телеканала, Чернореченское водохранилище сейчас наполнено наполовину, и при сегодняшнем уровне потребления воды этого хватит до ноября этого года.
Виталий Лысенко считает, что сегодня нельзя достоверно сказать о нашем водном запасе: Чернореченское водохранилище не чистилось ни разу с момента своего запуска в 50-х годах прошлого века, и его сегодняшняя глубина может быть заметно меньше проектируемой.
В тексте использованы материалы: Форпост
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