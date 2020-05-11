Бульвары Севастополя предлагают поливать водой из скважин

Парки Севастополя могли бы поливаться подземными водами из скважин. Такой проект разрабатывался в украинские годы, и теперь о нем пора вспомнить.

Об этом рассказал ученый-геолог, доцент МГУ Виталий Лысенко.

По словам ученого, изыскания говорят о такой возможности как минимум для трех зеленых зон города: Приморского и Исторического бульвара и парка Победы.

«Мы все уже разработали, была договоренность с одним предприятием, что одну скважину мы будем бурить в парке Победы, а вторую – у Приморского бульвара. И даже предполагали, что на Приморском бульваре вода может быть минеральная, с повышенным содержанием йода – там есть разлом», – рассказал геолог.

Есть данные о близких подземных водах и вблизи Исторического бульвара, говорит Виталий Лысенко.

«Стоимость такой воды значительно дешевле чем то, что город платит за полив сейчас», – отмечает ученый.

Напомним, Севастополь в ближайшие месяцы может столкнуться с нехваткой воды. Пока что ее потребление ограничили только для садовых товариществ, придется ли применять и другие ограничительные меры – покажет время. По заявлению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сделанного в эфире правительственного телеканала, Чернореченское водохранилище сейчас наполнено наполовину, и при сегодняшнем уровне потребления воды этого хватит до ноября этого года.

Виталий Лысенко считает, что сегодня нельзя достоверно сказать о нашем водном запасе: Чернореченское водохранилище не чистилось ни разу с момента своего запуска в 50-х годах прошлого века, и его сегодняшняя глубина может быть заметно меньше проектируемой.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты рассказали что можно будет делать на набережной после ослабления режима. Ялтинские власти установили порядок проведения мероприятий и акций на набережной и прилегающих к ней променадных территориях в центре города.

В Симферополе упавшее дерево перекрыло дорогу и оставило людей без интернета. Днем в субботу, 9 мая, в Симферополе дерево упало на дорогу, оборвав провода и перекрыв проезд транспорта.

На улице Севастополя провалился асфальт. В Севастополе на улице Павла Корчагина провалился асфальт.

Власти хотят запретить в Крыму кондиционеры. Глава Крыма Сергей Аксенов высказался за введение запрета на использование кондиционеров на период коронавируса.