Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +18
море +13

Происшествия

Автомобиль снес светофор на Большой Морской в Севастополе

17:47 понедельник, 11 мая 2020
Севастополь

ДТП произошло на перекрестке с улицей Адмирала Октябрьского.

Легковой автомобиль врезался в опору со светофором и дорожными знаками на перекрестке улиц Большая Морская и Адмирала Октябрьского в Севастополе.

О ДТП, произошедшем около 15 часов дня, сообщили очевидцы.

По их словам, авария произошла во время поворота на улицу Адмирала Октябрьского.

Как видно на присланных фото, столб не выдержал удара и упал на обочину, перевернулась набок и въехавшая в него машина.

Как сообщили в севастопольском УМВД, водитель 2001 года рождения не справился с управлением автомобиля. Также в машине находился пассажир такого же возраста. К счастью, госпитализация никому из них не потребовалась.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

На пожаре в Крыму погибло трое мужчин. Крымский Следком проводит проверку по факту гибели троих мужчин на пожаре, который произошел в ночь на понедельник в одном из сел Симферопольского района.

Только за один месяц животные покусали около 200 крымчан. Только за апрель 2020 года Государственная ветеринарная служба Республики Крым получила около 200 обращений о том, что животные покусали людей.

За сутки в Крыму потушили восемь пожаров. За сутки в Крыму было ликвидировано 8 пожаров.

Боец ММА Сергеев объяснил свою драку с девушкой в Крыму. По словам спортсмена, он продавщицу магазина «никак не трогал».

Коронавирус в Крыму
Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски

Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски

С 12 мая в Республике Крым вводится обязательное ношение средств защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах.

Коронавирус в Крыму
Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета

Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета

Режим самоизоляции для жителей Крыма продлен до 31 мая.

Странности
В небо над Крымом подняли 40-метрового Сталина

В небо над Крымом подняли 40-метрового Сталина фото

Сорокаметровые портреты генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова подняли в небо над Крымом воздухоплаватели с помощью воздушных шаров.

Коронавирус в Крыму
Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму

Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму

Крымские медики сняли с наблюдения в связи с коронавирусом за прошедшие сутки 122 человека, взяли под меднаблюдение – 105 граждан.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации