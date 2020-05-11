Происшествия
Автомобиль снес светофор на Большой Морской в Севастополе
ДТП произошло на перекрестке с улицей Адмирала Октябрьского.
Легковой автомобиль врезался в опору со светофором и дорожными знаками на перекрестке улиц Большая Морская и Адмирала Октябрьского в Севастополе.
О ДТП, произошедшем около 15 часов дня, сообщили очевидцы.
По их словам, авария произошла во время поворота на улицу Адмирала Октябрьского.
Как видно на присланных фото, столб не выдержал удара и упал на обочину, перевернулась набок и въехавшая в него машина.
Как сообщили в севастопольском УМВД, водитель 2001 года рождения не справился с управлением автомобиля. Также в машине находился пассажир такого же возраста. К счастью, госпитализация никому из них не потребовалась.
В тексте использованы материалы: Форпост
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