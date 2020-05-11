Аксенов заявил о нехватке в Крыму средств на решение проблем с эпидемией

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Глава Крыма Сергей Аксенов обратится в федеральный центр с просьбой о выделении республике дополнительных средств на предоставление мер поддержки, установленных в связи с режимом карантинных ограничений из-за COVID-19.

По словам Аксенова, собственного бюджета не хватит на следующую месячную выплату.

«С учетом того, что общий объем мер поддержки в Республике Крым за апрель из республиканского бюджета – это и по предпринимателям, и по фонду поддержки промышленности, по мерам соцподдержки и по выплатам, которые проводились – составил 1,58 млрд рублей. При этом все резервы Республики Крым – это 2,7 млрд рублей. У нас, будем говорить так, еще чуть меньше месяца, если мы говорим о продлении мер, осталось средств. Поэтому я буду обращаться за поддержкой в федеральный центр», – сказал глава республики.

Он также добавил, что с 1 июня в неработающих из-за ограничений отраслях экономики в Крыму останется порядка 44 тысяч человек. «По ним отдельно меры поддержки сели, посчитали. Ориентировочно, если даже в размерах МРОТ мы будем поддерживать всю эту категорию людей, то это будет около 530 млн рублей расходов республиканского бюджета ежемесячно. Без федеральной помощи мы эти вопросы не решим, – подчеркнул Аксенов.

– У нас сегодня за мерами поддержки в неработающих отраслях за апрель осталось около 400 тысяч человек. Цена вопроса для Республики Крым по тем данным, которые подтверждены сегодня налоговой в полном объеме, то есть, по тем предприятиям, которые были закрыты, согласно указа, 5,9 млрд рублей за один месяц. И чуть меньше будет за май с учетом того, что часть отраслей начали работать».

При этом, по словам Аксенова, продолжают работать в Крыму 193 тысячи человек, еще порядка 400 тысяч человек, ориентировочно, выйдут на работу с 18 мая.

Глава Крыма также добавил, что уже сегодня обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощью.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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