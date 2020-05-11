Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Если сезона не будет, каждый второй отель в Крыму ждет банкротство ● Режим самоизоляции в Севастополе продлен до 17 мая ● Аксенов допустил расширение списка работающих предприятий ● Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски ● Путин объявил о завершении «каникул» из-за коронавируса
Аксенов заявил о нехватке в Крыму средств на решение проблем с эпидемией
фото © pixabay.com
Глава Крыма Сергей Аксенов обратится в федеральный центр с просьбой о выделении республике дополнительных средств на предоставление мер поддержки, установленных в связи с режимом карантинных ограничений из-за COVID-19.
По словам Аксенова, собственного бюджета не хватит на следующую месячную выплату.
«С учетом того, что общий объем мер поддержки в Республике Крым за апрель из республиканского бюджета – это и по предпринимателям, и по фонду поддержки промышленности, по мерам соцподдержки и по выплатам, которые проводились – составил 1,58 млрд рублей. При этом все резервы Республики Крым – это 2,7 млрд рублей. У нас, будем говорить так, еще чуть меньше месяца, если мы говорим о продлении мер, осталось средств. Поэтому я буду обращаться за поддержкой в федеральный центр», – сказал глава республики.
Он также добавил, что с 1 июня в неработающих из-за ограничений отраслях экономики в Крыму останется порядка 44 тысяч человек. «По ним отдельно меры поддержки сели, посчитали. Ориентировочно, если даже в размерах МРОТ мы будем поддерживать всю эту категорию людей, то это будет около 530 млн рублей расходов республиканского бюджета ежемесячно. Без федеральной помощи мы эти вопросы не решим, – подчеркнул Аксенов.
– У нас сегодня за мерами поддержки в неработающих отраслях за апрель осталось около 400 тысяч человек. Цена вопроса для Республики Крым по тем данным, которые подтверждены сегодня налоговой в полном объеме, то есть, по тем предприятиям, которые были закрыты, согласно указа, 5,9 млрд рублей за один месяц. И чуть меньше будет за май с учетом того, что часть отраслей начали работать».
При этом, по словам Аксенова, продолжают работать в Крыму 193 тысячи человек, еще порядка 400 тысяч человек, ориентировочно, выйдут на работу с 18 мая.
Глава Крыма также добавил, что уже сегодня обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощью.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым недовыполнил бюджет по доходам на миллиард рублей. Крым за первые четыре месяца года недовыполнил бюджет по доходам на миллиард рублей, утверждает подконтрольная России министр финансов Крыма Ирина Кивико.
В Крыму центры занятости завалены заявлениями по безработице. В Крыму обрабатывается около 40 тысяч заявлений в центре занятости для получения пособий.
Из-за пандемии Крым сильно пострадает в финансовом плане. Крым и Севастополь вошли в число регионов, в которых в текущем году прогнозируется самое большое сокращение налоговых поступлений.
Правительство РФ выделило Крыму 56 млн на поддержку бизнеса. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил выделить Крыму 56,6 миллионов рублей на неотложные меры поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с COVID.
Крымчан ждут штрафы за нарушение масочного режима
Крымчане, не соблюдающие масочный режим, будут привлекаться к административной ответственности, наравне с нарушителями режима самоизоляции.
Аксенов заявил о нехватке в Крыму средств на решение проблем с эпидемией
Глава Крыма Сергей Аксенов обратится в федеральный центр с просьбой о выделении республике дополнительных средств на предоставление мер поддержки, установленных в связи с режимом карантинных ограничений из-за COVID-19.
В небо над Крымом подняли 40-метрового Сталина фото
Сорокаметровые портреты генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова подняли в небо над Крымом воздухоплаватели с помощью воздушных шаров.
Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета
Режим самоизоляции для жителей Крыма продлен до 31 мая.
6 часов назад
Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски
5 часов назад
Роспотребнадзор может вскоре разрешить гулять с детьми
16 часов назад
Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму
Крымские медики сняли с наблюдения в связи с коронавирусом за прошедшие сутки 122 человека, взяли под меднаблюдение – 105 граждан.