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Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета

17:03 понедельник, 11 мая 2020
Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета

фото © Uznayvse.ru

Режим самоизоляции для жителей Крыма продлен до 31 мая.

Соответствующий указ в понедельник подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Внести в указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» следующие изменения: в подпунктах 11.1, 11.2 слова «11 мая» заменить словами «31 мая», – сказано в документе.Режим всеобщей самоизоляции действует на территории республики с 3 апреля.

Крымчанам разрешается покидать свои дома только для похода в магазины за продуктами, в аптеки за лекарствами, для выноса мусора и выгула животных в 100 метрах от дома, а также для поездок на предприятия, которым разрешено работать в условиях режима повышенной готовности, действующего на территории республики.

Также до 31 мая продлено ограничение по предоставлению бесплатного проезда в общественном транспорте для льготных категорий граждан. При этом в новых поправках разрешается передвижение по территории республики членам общественных советов при МВД по РК и его территориальных органах.

С начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 202 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 24 из них завезены из-за границы, 21 – из субъектов России.

23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других регионов страны, 134 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами. Выздоровевших за весь период – 64 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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