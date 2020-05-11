Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски ● Путин объявил о завершении «каникул» из-за коронавируса ● Аксенов продлил в Крыму режим самоизоляции минимум до лета ● Стало известно сколько крымчанин уже вылечились от коронавируса ● Власти Крыма пообещали региональные доплаты медикам
Аксенов допустил расширение списка работающих предприятий
Глава Крыма Сергей Аксенов допустил расширение перечня предприятий, которые могут открыться с 18 мая.
Об этом он заявил на оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.
Глава республики отметил, что есть организации, у которых сходные условия работы с уже действующими предприятиями, однако пока им не разрешено открыться.
«До 18 мая в гибком режиме обсуждаем все поступившие обращения по тем видам деятельности, которые пока не работают, но имеют шанс. Одна сфера открылась, допустим, парикмахерская, где есть прямой контакт людей, а другая сфера – организация досуговых мероприятий для детей, где осуществляется такой же контакт, по идее, но их деятельность не разрешена. Давайте всех уже уровняем, если у предприятий похожие условия работы», - высказался Аксенов.
Как сообщалось, всего в республике выявлено 202 зараженных COVID-19. Два пациента умерли. Под медицинским наблюдением в РК находятся 1742 человека.
Накануне сообщалось, что в Крыму выявили три новых очага заболевания в Джанкойском, Симферопольском и Бахчисарайском районах. В Севастополе с начала пандемии заболели новой инфекцией 122 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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