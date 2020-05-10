Засуха в Крыму может испортить урожай

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В Крыму из-за минимальных осадков весной формируются условия для почвенной засухи, которая может плохо сказаться на урожае, если в мае не пройдут обильные дожди.

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, засуха коснулась многих регионов юга России, включая южные области центральной части страны, но наибольший дефицит осадков наблюдается в Южном федеральном округе. В Астраханской области выпало 26% месячной нормы осадков, в Краснодарском крае – 42% нормы, в Крыму – 25% нормы.

«Формируются условия для почвенной засухи. Ведь речь о продуктивной влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур: и озимых, которые давно посеяны осенью, и яровых, которые только-только высеиваются», - пояснил Вильфанд.

Однако пока что однозначно негативных прогнозов метеорологи не дают, надеясь на то, что в мае ситуация исправится.

Как ранее сообщалось, пока что дожди, начавшиеся в мае, существенно не повлияли на заполняемость водоемов в регионе, поскольку идут не в тех районах, где находятся истоки основных питающих республику рек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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