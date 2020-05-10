За неделю в Крыму погибло два человека в ДТП

За прошедшую неделю крымские спасатели 11 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

Также было ликвидировано 48 пожаров, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова, за прошедшую неделю крымские спасатели 11 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативных действий было спасено 10 человек, к сожалению, 2 погибло.

— Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 48 пожаров, из них 23 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, был ликвидирован 1 лесной пожар. На водных объектах полуострова спасен 1 человек, — сообщил Сергей Шахов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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