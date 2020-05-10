Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом ● Две больницы в Крыму выходят из режима обсервации ● В России уже более 200 тысяч зараженных COVID-19 ● Условный последний звонок прозвенит в Севастополе 20 мая ● Еще четверо крымчан заразились коронавирусом
«Всех наказать»: Аксенов о ситуации на станции скорой помощи в Керчи
фото © krym.news
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил служебное расследование по поводу ситуации с доплатами сотрудникам Керченской станции «скорой помощи».
Об этом он заявил речь на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что сотрудники станции скорой помощи в Керчи не получают обещанные стимулирующие надбавки за работу в режиме повышенной готовности, введенном в Крыму из-за угрозы распространения коронавируса.
«По Керчи назначено служебное расследование в отношении руководителя станции скорой помощи. Расследование должно быть сегодня назначено. Должно быть определено, чем занимался руководитель этого подразделения, почему он не вышел на Минздрав, или если вышел, то почему Минздрав не отреагировал», – сказал Аксенов.
Глава республики также призвал подвергнуть жесткому наказанию лиц, ответственных за эту ситуацию.
«Всех участников этого процесса – руководителей, отвечающих за материальное обеспечение подразделения – всех наказать без исключения, причем очень жестко, чтобы другим было неповадно», – заявил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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