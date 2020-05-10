Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +17
море +13

Коронавирус в Крыму

«Всех наказать»: Аксенов о ситуации на станции скорой помощи в Керчи

14:15 воскресенье, 10 мая 2020
Керчь
«Всех наказать»: Аксенов о ситуации на станции скорой помощи в Керчи

фото © krym.news

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил служебное расследование по поводу ситуации с доплатами сотрудникам Керченской станции «скорой помощи».

Об этом он заявил речь на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что сотрудники станции скорой помощи в Керчи не получают обещанные стимулирующие надбавки за работу в режиме повышенной готовности, введенном в Крыму из-за угрозы распространения коронавируса.

«По Керчи назначено служебное расследование в отношении руководителя станции скорой помощи. Расследование должно быть сегодня назначено. Должно быть определено, чем занимался руководитель этого подразделения, почему он не вышел на Минздрав, или если вышел, то почему Минздрав не отреагировал», – сказал Аксенов.

Глава республики также призвал подвергнуть жесткому наказанию лиц, ответственных за эту ситуацию.

«Всех участников этого процесса – руководителей, отвечающих за материальное обеспечение подразделения – всех наказать без исключения, причем очень жестко, чтобы другим было неповадно», – заявил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Две больницы в Крыму выходят из режима обсервации. Красногвардейская центральная районная больница и Симферопольская клиническая больница выходят из режима обсервации по коронавирусу и возвращаются в обычный режим работы.

В России уже более 200 тысяч зараженных COVID-19. С начала пандемии скончались 1915 россиян. При этом число выздоровевших превысило 34 тысячи.

Еще четверо крымчан заразились коронавирусом. По состоянию на утро 10 мая в Крыму зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Крыму апробируют новый тест на антитела к коронавирусу. В Крымском федеральном университете имени Владимира Вернадского проверят эффективность и достоверность отечественных экспресс-тестов на антитела к COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму

Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму

Крымские медики сняли с наблюдения в связи с коронавирусом за прошедшие сутки 122 человека, взяли под меднаблюдение – 105 граждан.

Коронавирус в Крыму
В России уже более 200 тысяч зараженных COVID-19

В России уже более 200 тысяч зараженных COVID-19

С начала пандемии скончались 1915 россиян. При этом число выздоровевших превысило 34 тысячи.

Коронавирус в Крыму
«Всех наказать»: Аксенов о ситуации на станции скорой помощи в Керчи

«Всех наказать»: Аксенов о ситуации на станции скорой помощи в Керчи

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил служебное расследование по поводу ситуации с доплатами сотрудникам Керченской станции «скорой помощи».

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выписали 13 выздоровевших от COVID

В Крыму за сутки выписали 13 выздоровевших от COVID

За прошедшие сутки крымские медики выдали 13 заключений о выздоровлении ранее зараженных коронавирусом. Еще 130 человек продолжают лечение в условиях стационара.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации