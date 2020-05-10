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Власти Ялты рассказали что можно будет делать на набережной после ослабления режима
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Ялтинские власти установили порядок проведения мероприятий и акций на набережной и прилегающих к ней променадных территориях в центре города.
Соответствующее постановление подписал глава местной администрации Иван Имгрунт.
«Осуществлять все мероприятия, в том числе промоакции, работу аниматоров, выступления музыкантов, иные мероприятия, проводимые на набережной имени В.И. Ленина, улице Пушкинской и площади Советской в городе Ялта, при наличии соответствующего разрешения во временной период с 9.00 до 22.00», – подчеркивается в документе.
Согласно принятому постановлению, к патрулированию этих территорий будут привлечены представители станичного казачьего общества «Станица Донская», которым предписано осуществлять проверку разрешений, а в случае их отсутствия привлекать уполномоченных лиц администрации города для составления админпротоколов, выявлять точки несанкционированной торговли и пресекать правонарушения в отношении муниципальной собственности. При этом также устанавливается ежедневное дежурство с 8.00 до 22.00 сотрудников департамента муниципального контроля и управления потребительского рынка и услуг администрации Ялты в местах, указанных в постановлении, которым предстоит участвовать в рейдах вместе с казаками, сотрудниками УВД и бойцами Росгвардии.
Кроме того, документ обязывает субъекты предпринимательской деятельности обеспечить соблюдение правил благоустройства и санитарного содержания, утвержденных в муниципальном образовании на занимаемой и прилегающей территории, а предприятия общественного питания должны предоставлять «беспрепятственный доступ граждан в туалеты на безвозмездной основе вне зависимости от обслуживания в указанных заведениях».
Завоз продуктов и товаров в предприятия общепита и торговли, как и производство работ и заезд автотранспорта муниципальных предприятий, уточняется в постановлении, могут осуществляться только до 6 часов утра. При этом ответственным городским службам поручается производить ежедневный мониторинг состояния плиточного покрытия, урн, контейнеров, контейнерных площадок, зеленых насаждений, а также наружного освещения и иллюминации на указанных в постановлении территориях. Все объявления по громкоговорящей связи, за исключением случаев чрезвычайных ситуаций, подчеркивается в документе, на Набережной будут запрещены.
«Документ вступает в силу с момента его подписания, но, разумеется, начнет действовать в полном объеме после завершения ограничительных мероприятий режима повышенной готовности, введенных в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции», – подчеркнул заместитель главы администрации Ялты Дмитрий Карнаух, на которого возложен контроль за исполнением постановления.
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