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Происшествия

В Симферополе поймали молодого вора-рецидивиста, промышлявшего кражами из авто

11:16 воскресенье, 10 мая 2020

Полиция Симферополя задержала 30-летнего местного жителя, который сознался в серии краж из автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Мужчину задержали после ночной кражи в Центральном районе города. Из припаркованной машины 58-летнего симферопольца вор похитил деньги и видеорегистратор. Общая сумма ущерба составила 7 500 рублей.

30-летний мужчина неоднократно судим за кражи и состоит на учете в ОВД в категории «вор из автомобилей». «От задержанного получена явка с повинной в совершении вышеуказанного преступления и еще двух кражах из автомобилей. Со слов злоумышленника, похищенное он продавал на одном из рынков города», - сообщили в МВД.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

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