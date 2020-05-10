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Власть

В Севастополе оштрафован очередной чиновник

08:11 воскресенье, 10 мая 2020
Севастополь

По материалам прокурорской проверки должностное лицо государственного учреждения оштрафовано за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя проверила исполнение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при оплате контракта по капитальному ремонту спортивных площадок.

Установлено, что в феврале 2019 года между государственным бюджетным специальным (коррекционным) образовательным учреждением г. Севастополя «Общеобразовательная школа-интернат № 6 им. И.Е. Петрова» и обществом с ограниченной ответственностью «Строймеханизация» заключен государственный контракт на капитальный ремонт спортивных площадок на сумму 9,6 млн рублей.

Однако заказчиком документы о приемке выполненных работ своевременно составлены не были. В связи с этим ООО «Строймеханизация» получило оплату позже установленных контрактом сроков.

Прокуратура района в отношении должностного лица государственного учреждения возбудила дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 7.32 КоАП РФ (несоставление документов о приемке выполненной работы либо ненаправление мотивированного отказа от подписания таких документов).

Рассмотрев материалы административного дела, Управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю признало должностное лицо виновным и оштрафовало на 20 тыс. рублей.

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