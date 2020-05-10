Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Две больницы в Крыму выходят из режима обсервации ● В России уже более 200 тысяч зараженных COVID-19 ● Условный последний звонок прозвенит в Севастополе 20 мая ● Еще четверо крымчан заразились коронавирусом ● В Крыму апробируют новый тест на антитела к коронавирусу
В Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на утро 10 мая новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.
Об этом сообщает сайт правительства Севастополя.
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 122 человека. За последние сутки выписаны три пациента. Суммарно от COVID-19 в регионе выздоровели 24 человека, 2 человека умерло.
«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 115 человек, в городской больнице № 9 – 96. Под наблюдением по месту жительства – 1063 человека», - сообщают в правительстве.
В режиме обсерваторов в городе работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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