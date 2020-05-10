В Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 10 мая новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

Об этом сообщает сайт правительства Севастополя.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 122 человека. За последние сутки выписаны три пациента. Суммарно от COVID-19 в регионе выздоровели 24 человека, 2 человека умерло.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 115 человек, в городской больнице № 9 – 96. Под наблюдением по месту жительства – 1063 человека», - сообщают в правительстве.

В режиме обсерваторов в городе работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России уже более 200 тысяч зараженных COVID-19. С начала пандемии скончались 1915 россиян. При этом число выздоровевших превысило 34 тысячи.

Еще четверо крымчан заразились коронавирусом. По состоянию на утро 10 мая в Крыму зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Крыму апробируют новый тест на антитела к коронавирусу. В Крымском федеральном университете имени Владимира Вернадского проверят эффективность и достоверность отечественных экспресс-тестов на антитела к COVID-19.

В Крыму за сутки выписали 13 выздоровевших от COVID. За прошедшие сутки крымские медики выдали 13 заключений о выздоровлении ранее зараженных коронавирусом. Еще 130 человек продолжают лечение в условиях стационара.