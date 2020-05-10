Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Условный последний звонок прозвенит в Севастополе 20 мая ● Еще четверо крымчан заразились коронавирусом ● В Крыму апробируют новый тест на антитела к коронавирусу ● Власти Ялты рассказали что можно будет делать на набережной после ослабления режима ● Будет ли сезон в Крыму? Мнения экспертов
В России уже более 200 тысяч зараженных COVID-19
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С начала пандемии скончались 1915 россиян. При этом число выздоровевших превысило 34 тысячи.
В России вновь ускорилось распространение коронавируса СOVID-19. За минувшие сутки в стране выявили еще 11 012 случаев заболевания (+5,5%) в 83 регионах, что очень близко к рекордному показателю, зафиксированному на этой неделе. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением пандемии в воскресенье, 10 мая.
Указано, что среди новых пациентов у 42,4% не было симптомов болезни. Всего в стране зарегистрировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции, из них почти 110 тысяч в Москве.
Пока Россия остается на пятом месте по общему числу заболевших, но разрыв с Великобританией (четвертое место, 216,5 тыс.) и Италией (третье место, 218,2 тыс.) по последним данным Университета Джона Хопкинса продолжает быстро сокращаться.
В целом по России за сутки зафиксировано 88 летальных исходов, в том числе 58 – в Москве. Общее число умерших в РФ достигло 1 915. Интересно, что при сопоставимом числе инфицированных с другими странами, в России официальное число жертв сравнительно низкое. Так, в Великобритании скончались 31 662 человека, а Италии – 30 395 человек. А во Франции, которая занимает шестое место в мире по числу инфицированных (более 176 тысяч), скончались 26 313 пациентов.
Выздоровели в России за сутки 2 390 человек, в том числе 1 011 – в Москве. Общее число выписанных пациентов в стране составляет 34 306.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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