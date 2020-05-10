Коронавирус в Крыму
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В Крыму апробируют новый тест на антитела к коронавирусу
фото © Новости Крыма
В Крымском федеральном университете имени Владимира Вернадского проверят эффективность и достоверность отечественных экспресс-тестов на антитела к COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба КФУ.
Тесты для апробации предоставил директор одной из крымских биотехнологических компаний Андрей Грачев.
- Мы готовы попробовать применение данного теста у больных с новой коронавирусной инфекцией, - отметил проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин. - Для проведения таких исследований подготовлены все необходимые документы и получено согласие Минздрава Крыма на получение биологического материала от больных.
В университете пояснили, что одна из ведущих компаний Китая в отрасли биотехнологий и разработки тест-систем для диагностики особо опасных и вирусных заболеваний запустила такой тест производство. Он отличается от других похожих тем, что не срабатывает на другие вирусы, в том числе подобные новому, и определяет только коронавирус. Для получения результата требует 15 минут.
По словам проректора, КФУ разрабатывает и собственные тест-системы, с определением COVID-19 не только в крови человека, но и в различных биологических средах, в окружающей среде.
- Если эти испытания будут удачными, то, я думаю, мы выйдем на разработку оригинальных и очень интересных тест-систем», - заключил Кубышкин.
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