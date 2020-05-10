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В День Победы крымчан не штрафовали за нарушение самоизоляции

15:35 воскресенье, 10 мая 2020

Власти Республики Крым и правоохранительные органы заранее договорились не привлекать к административной ответственности крымчан за нарушение самоизоляции в День Победы 9 мая.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«8 мая не хотел говорить, что мы с МВД договорились, чтобы 9 мая не штрафовали. Если бы я сказал, что не будут штрафовать, то 9-го получили бы коллапс. Мы, понимая, что кто-то в память о родственниках выйдет, договорились, что со всеми проводим профилактические беседы, но никого не штрафуем», – сказал Аксенов.

Глава республики добавил, что День Победы в Крыму прошел без происшествий, и поблагодарил силовые и правоохранительные структуры за работу.

В свою очередь замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин сообщил, что в праздничный день 9 мая протоколы составлялись только в отношении лиц, которые совершали преступления и нарушали общественный порядок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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