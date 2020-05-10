Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще четверо крымчан заразились коронавирусом ● В Крыму апробируют новый тест на антитела к коронавирусу ● Власти Ялты рассказали что можно будет делать на набережной после ослабления режима ● Будет ли сезон в Крыму? Мнения экспертов ● В Крыму за сутки выписали 13 выздоровевших от COVID
Условный последний звонок прозвенит в Севастополе 20 мая
Текущий учебный год завершится 20 мая.
Об этом на заседании правительства Севастополя сообщила заместитель губернатора Ольга Тимофеева.
По ее словам, в настоящее время проводится плановая аттестация, и для 1- 8-х классов учебный год завершится 20 мая. В этот день для школьников прозвучит условный последний звонок.
Тимофеева также сообщила о решении Министерства образования отменить сдачу ОГЭ в 9-х классах.
Что касается 11-классов, то сейчас на министерском уровне определяются сроки, на которые будет сдвинута сдача ЕГЭ. Пока решение по этому поводу не принято, так что информация поступит дополнительно.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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