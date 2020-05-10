Условный последний звонок прозвенит в Севастополе 20 мая

Текущий учебный год завершится 20 мая.

Об этом на заседании правительства Севастополя сообщила заместитель губернатора Ольга Тимофеева.

По ее словам, в настоящее время проводится плановая аттестация, и для 1- 8-х классов учебный год завершится 20 мая. В этот день для школьников прозвучит условный последний звонок.

Тимофеева также сообщила о решении Министерства образования отменить сдачу ОГЭ в 9-х классах.

Что касается 11-классов, то сейчас на министерском уровне определяются сроки, на которые будет сдвинута сдача ЕГЭ. Пока решение по этому поводу не принято, так что информация поступит дополнительно.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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