Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +18
море +13

Коронавирус в Крыму

Условный последний звонок прозвенит в Севастополе 20 мая

10:07 воскресенье, 10 мая 2020
Севастополь

Текущий учебный год завершится 20 мая.

Об этом на заседании правительства Севастополя сообщила заместитель губернатора Ольга Тимофеева.

По ее словам, в настоящее время проводится плановая аттестация, и для 1- 8-х классов учебный год завершится 20 мая. В этот день для школьников прозвучит условный последний звонок.

Тимофеева также сообщила о решении Министерства образования отменить сдачу ОГЭ в 9-х классах.

Что касается 11-классов, то сейчас на министерском уровне определяются сроки, на которые будет сдвинута сдача ЕГЭ. Пока решение по этому поводу не принято, так что информация поступит дополнительно.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму вовсю продают путевки в детские здравницы. Все здравницы Крыма закрыты до 1 июня. И уверенности в том, что в этот день их откроют, нет.

В Крыму на воспитание молодежи собираются потратить 1,5 млрд рублей. 1,55 миллиарда рублей запланированы на выполнение госпрограммы «Реализация государственной молодежной политики в Республике Крым».

Школы и детские сады Симферополя не будут работать до 12 мая. В общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях Симферополя выходные дни продлятся с 1 по 11 мая включительно.

Ученые прогнозируют падение качества образования из-за пандемии коронавируса. Специалисты Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС прогнозируют падение качества образования, если дистанционное обучение будет продлено еще на 3-6 месяцев.

Коронавирус в Крыму
В России уже более 200 тысяч зараженных COVID-19

В России уже более 200 тысяч зараженных COVID-19

С начала пандемии скончались 1915 россиян. При этом число выздоровевших превысило 34 тысячи.

Коронавирус в Крыму
Еще четверо крымчан заразились коронавирусом

Еще четверо крымчан заразились коронавирусом

По состоянию на утро 10 мая в Крыму зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
В Крыму апробируют новый тест на антитела к коронавирусу

В Крыму апробируют новый тест на антитела к коронавирусу

В Крымском федеральном университете имени Владимира Вернадского проверят эффективность и достоверность отечественных экспресс-тестов на антитела к COVID-19.

Происшествия
На улице Севастополя провалился асфальт

На улице Севастополя провалился асфальт фото

В Севастополе на улице Павла Корчагина провалился асфальт.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации