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Коронавирус в Крыму

Стало известно сколько гостей Крыма отправились в обсерваторы в День Победы

14:54 воскресенье, 10 мая 2020

За минувшие сутки в обсерваторы Крыма было направлено семь человек, которые прибыли на полуостров авиационным транспортом и через автомобильные пункты пропуска на админгранице с Украиной.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки из аэропорта было направлено в обсерватор четыре человека, трое – по постановлениям главного санитарного врача как прибывшие из-за пределов нашей страны. Из автомобильных пунктов пропуска – три человека. Один человек направлен (в обсерватор) по уведомлению», – сказала Пеньковская.

По данным МВД по РК, за прошедшие сутки на полуостров через Крымский мост въехали 1219 автомобилей, 17 не были допущены. На выезд из региона направились 1293 транспортных средства, 11 машин не были допущены на «материк».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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