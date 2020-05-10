Стало известно сколько гостей Крыма отправились в обсерваторы в День Победы

За минувшие сутки в обсерваторы Крыма было направлено семь человек, которые прибыли на полуостров авиационным транспортом и через автомобильные пункты пропуска на админгранице с Украиной.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки из аэропорта было направлено в обсерватор четыре человека, трое – по постановлениям главного санитарного врача как прибывшие из-за пределов нашей страны. Из автомобильных пунктов пропуска – три человека. Один человек направлен (в обсерватор) по уведомлению», – сказала Пеньковская.

По данным МВД по РК, за прошедшие сутки на полуостров через Крымский мост въехали 1219 автомобилей, 17 не были допущены. На выезд из региона направились 1293 транспортных средства, 11 машин не были допущены на «материк».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд наказал фигурантку скандального ДТП - главу Ялтинского теризбиркома. Рассмотрение судом второго дела, по которому проходит Ольга Фатеева, назначено на 13 мая.

Полиция увеличит число патрулей на улицах городов Крыма в День Победы. Почти тысяча полицейских выйдут на улицы муниципалитетов Крыма для обеспечения общественного порядка в День победы.

В Крыму осудили лжеминера. В Крыму на крупную сумму оштрафован шутник, сообщивший ложные данные о минировании администрации Симферопольского района.

Украина задержала мужчину, скрывавшийся от международного розыска в Крыму. В Херсонском отряде Госпогранслужбы Украины сообщают, что ночью 7 мая на контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак» на админгранице Крыма с Херсонской областью задержан гражданин Украины, который, как утверждают в ведомстве, скрывался на полуострове от международного розыска.