Сидели возле мертвой мамы: мужчина спас и выходил двух лисят в Крыму

Крымчанин Виктор Домальчук спас двух беспомощных лисят в крымской степи. Мужчина выхаживал маленьких хищников две недели, а после передал в один зоопарк «Тайган».

«Нашли двух лисят две недели назад в степи. Недалеко от малышей находилась мама, ее то ли сбили машиной, то ли застрелили. Я забрал их в Симферополь. Сначала молоком поил, потом начал кашку подмешивать, овощи давать. Они быстро подросли. Думал, что выхожу их самостоятельно и лисята останутся у меня жить. Но сейчас нет возможности ими заниматься – на работу вызвали. А им нужно постоянно уделять внимание», - признал крымчанин.

Знакомые посоветовали Виктору обратиться к бизнесмену Олегу Зубкову, чтобы приютить животных в его зоопарке «Сказка». Мужчина не имел возможности отвезти лисят в другой город самостоятельно и он обратился к пользователям соцсетей с просьбой помочь.

«Нашлись люди, которые вчера их забрали и сегодня передадут Олегу Зубкову», - сказал Виктор Домальчук.

Случай передачи диких животных в зоопарки Зубкова не первый в этом году. В апреле в сафари-парке «Тайган» появилось неожиданное прибавление: им на попечение , обнаруженных после убийства их матери в районе Белогорска.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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