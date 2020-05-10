Происшествия
Сидели возле мертвой мамы: мужчина спас и выходил двух лисят в Крыму
Крымчанин Виктор Домальчук спас двух беспомощных лисят в крымской степи. Мужчина выхаживал маленьких хищников две недели, а после передал в один зоопарк «Тайган».
«Нашли двух лисят две недели назад в степи. Недалеко от малышей находилась мама, ее то ли сбили машиной, то ли застрелили. Я забрал их в Симферополь. Сначала молоком поил, потом начал кашку подмешивать, овощи давать. Они быстро подросли. Думал, что выхожу их самостоятельно и лисята останутся у меня жить. Но сейчас нет возможности ими заниматься – на работу вызвали. А им нужно постоянно уделять внимание», - признал крымчанин.
Знакомые посоветовали Виктору обратиться к бизнесмену Олегу Зубкову, чтобы приютить животных в его зоопарке «Сказка». Мужчина не имел возможности отвезти лисят в другой город самостоятельно и он обратился к пользователям соцсетей с просьбой помочь.
«Нашлись люди, которые вчера их забрали и сегодня передадут Олегу Зубкову», - сказал Виктор Домальчук.
Случай передачи диких животных в зоопарки Зубкова не первый в этом году. В апреле в сафари-парке «Тайган» появилось неожиданное прибавление: им на попечение , обнаруженных после убийства их матери в районе Белогорска.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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