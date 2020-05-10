Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней

Президент РФ Владимир Путин 11 мая проведет совещание, в ходе которого рассмотрят вопрос о продлении выходных дней в России в связи с эпидемиологической обстановкой.

Об этом сообщают со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Д.Ранее Путин подписал указ о нерабочих днях в России.

«Завтра у президента запланировано совещание», - сказал Песков, отвечая на вопрос будет ли у Путина совещание завтра и рассмотрят ли на нем вопрос о продлении нерабочих дней.

Между тем, жителей России все равно скоро ожидают еще одни длинные выходные, на этот раз связанные с празднованием Дня России.

Согласно Трудовому кодексу, этот праздник отмечается 12 июня. Этот день является нерабочим. В текущем году День России выпадает на пятницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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