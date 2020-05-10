Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 10 мая

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 12 до 19, ближайшей ночью от 7 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 10 мая.

В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 83 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 16, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 66 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 17, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 82 процентов. Ветер юго-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 13 до 14, ближайшей ночью от 12 до 13 градусов выше нуля.

В Феодосии утром малооблачно, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 79 процентов. Ветер юго-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 13 до 16, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.

В Керчи утром и днем - малооблачно, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 81 процентов. Ветер юго-западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 13 до 15, ближайшей ночью от 12 до 13 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 85 процентов. Ветер юго-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 16, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.

В Джанкое утром ясная и солнечная погода, в течение дня и вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 89 процентов. Ветер западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 13 до 19, ближайшей ночью от 7 до 12 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 90 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 14 до 17, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 15 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 14, в Керчи - 15, в Коктебеле - 14, в Массандре - 13, в Саках - 13, в Севастополе - 13, в Учкуевке - 13, в Феодосии - 14, в Форосе - 13, в Ялте - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 14, в Сочи - 17, в Турции - 19, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 8 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 9 до 15, ближайшей ночью от 6 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 92 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 7 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 7 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 45 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на среду 6 мая. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 13 до 20, ближайшей ночью от 10 до 14 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Штормовое предупреждение в Крыму продлили до 9 мая. В Крыму продлили штормовое предупреждение до 9 мая.