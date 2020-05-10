По Севастополе ездят самодельные танки

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В Севастополе жители города с удивлением 9 мая наблюдали за самодельным танком, который проехал по городу.

Сделанный из, по всей видимости, автоприцепа для лодки, модель советского Т-34 была украшена копией Знамени Победы. На «броне» танка восседал мужчина, одетый в форму рядового советской армии военных лет, приветствовал прохожих и проезжающие автомобили. Из колонок раздавались военные песни, а тянул конструкцию по улицам микроавтобус «Форд-транзит».

Праздничное видео выложили в соцсети севастопольцы. Пост под названием «Парада нет. Люди выкручиваются как могут» вызвал массу позитивных эмоций пользователей. Они же пытались догадаться, из чего сооружена конструкция.

«Это пенопласт, фанера и монтажная пена. Я его трогал Но ребята все равно молодцы!!!!», - рассказал один из пользователей.

«Красота, без всяких этих, «можем повторить» и т.п., четко», - пишет другой.

«Не перевелись еще самоделкины», - делают выводы участники группы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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