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Общество

По Севастополе ездят самодельные танки

13:46 воскресенье, 10 мая 2020
Севастополь
По Севастополе ездят самодельные танки

фото © РИА Крым

В Севастополе жители города с удивлением 9 мая наблюдали за самодельным танком, который проехал по городу.

Сделанный из, по всей видимости, автоприцепа для лодки, модель советского Т-34 была украшена копией Знамени Победы. На «броне» танка восседал мужчина, одетый в форму рядового советской армии военных лет, приветствовал прохожих и проезжающие автомобили. Из колонок раздавались военные песни, а тянул конструкцию по улицам микроавтобус «Форд-транзит».

Праздничное видео выложили в соцсети севастопольцы. Пост под названием «Парада нет. Люди выкручиваются как могут» вызвал массу позитивных эмоций пользователей. Они же пытались догадаться, из чего сооружена конструкция. 

«Это пенопласт, фанера и монтажная пена. Я его трогал Но ребята все равно молодцы!!!!», - рассказал один из пользователей. 

«Красота, без всяких этих, «можем повторить» и т.п., четко», - пишет другой.

«Не перевелись еще самоделкины», - делают выводы участники группы. 

 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Севастопольцы пришли посмотреть на авиапарад вопреки самоизоляции. В Севастополе утром 9 мая прошел авиационный парад и парад кораблей.

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