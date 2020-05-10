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Происшествия

На западе Крыма иномарка влетела в дерево

12:23 воскресенье, 10 мая 2020
Черноморское

Один человек пострадал в результате ДТП на трассе Черноморское – Раздольное в западной части Крыма, сообщила пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, авария произошла рано утром 10 мая. Водитель легкового автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлением и врезался в дерево.Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего с помощью аварийно-спасательного оборудования.

Всего за минувшую неделю крымские спасатели 11 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В результате оперативных действий было спасено 10 человек, двое погибло.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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