Какой сегодня праздник 10 мая

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Сегодня, 10 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти преподобного Стефана Печерского, епископа Владимиро-Волынского

Преподобный Стефан, игумен Печерский, епископ Владимиро-Волынский, с молодых лет трудился в Киево-Печерской обители под руководством преподобного Феодосия и был его любимым учеником.

Он много потрудился по обращению в христианство жителей Волыни. Скончался святитель Стефан 27 апреля 1094 года в шестой час ночи.

Праздник цветов в Азербайджане

Одним из основных и самых ярких событий называют Праздник цветов (азерб. Gül bayramı), который стал проводиться ежегодно с 2000 года, еще при жизни Г.Алиева. Первоначально праздник проводился 11 мая, после дня рождения президента Азербайджана. Начиная с 2004 года праздник проводится точно в день рождения азербайджанского лидера.

Первоначально Праздник цветов проводился на приморском бульваре, основном месте отдыха бакинцев и гостей города. Праздник собирал сотни тысяч людей со всего Азербайджана, но больше всего радости, конечно же, приносил детям. Праздничными мероприятиями был насыщен целый день.

Семен Ранопашец

Народный праздник «Семен Ранопашец» отмечается 10 мая (по старому стилю - 27 апреля). В православном церковном календаре этот день посвящается апостолу от 70-ти Симеону Иерусалимскому, сроднику Господнему по плоти, епископу. Другие названия праздника: «Семен», «Семен-день», «Степан», «Праздник Ярилы». Ранопашцем день прозвали потому, что в большинстве регионов Руси в это время уже начинались пахотные работы.

Также сегодня, 10 мая, отмечают такие праздники:

- День матери

- День банковского работника в Кыргызстане

- День национальной независимости Румынии

- Праздник наката

- День девяти жизней

- День книги (Tag des Buches) в Германия

- Фестиваль тюльпанов (Canadian Tulip Festival) в Канаде

- День уборки в комнате (Clean Up Your Room Day) в США

- День детей на Мальдивах

- День общественных парков (National Public Gardens Day) в США

- День креветок (National Shrimp Day) в США

- День хлебопашца в Таиланде

- День признательности супругам военнослужащих в США

- День Конституции Микронезии

Сегодня именины празднуют: Иван, Степан (Стефан), Георгий, Семен, Евлогий, Дасий.

Что происходило 10 мая в прошлые годы

1503 - Христофор Колумб открыл Каймановы острова.

1534 - Мореплаватель Ж. Картье объявил Ньюфаундленд французским владением.

1706 - Спущен на воду первый 19-пушечный корабль в Адмиралтействе в Петербурге.

1811 - В Англии введены бумажные деньги.

1844 - Столица Канады перенесена из Кингстона в Монреаль.

1871 - Подписание Франкфуртского мира положившего конец Франко-прусской войне.

1924 - В канадской провинции Альберта отменен «сухой закон».

1933 - Демонстративное сожжение книг национал-социалистическими студентами и эсэсовцами в Берлине, положившее начало массовому уничтожению книг, противных немецкому духу.

1940 - Немецкие войска на Западном фронте предприняли наступление на объединенные силы союзников. Наступление было чрезвычайно успешным и стало примером образцового блицкрига.

1941 - На реактивном истребителе Мессершмитт Me.163 впервые преодолен рубеж 1000 км/ч. Точная скорость самолета составила 1003,9 км/ч. Рекорд продержался до 1947 года.

1947 - На киностудии «Ленфильм» прошел общественный просмотр новой кинокартины «Золушка».

1956 - В СССР отменена плата за обучение в старших классах средних школ.

1965 - В Иерусалиме открылся «Музей Израиля».

1978 - В Одессе начались съемки фильма «Место встречи изменить нельзя».

2000 - В Греции зажжен огонь Олимпиады-2000, которая состоится в Сиднее.

2003 - На пресс-конференции в Брюсселе комиссар ЕС по гуманитарной помощи Пол Нильсон заявил, что США хотят «присвоить» иракскую нефть.

2008 - Активизировался крупнейший вулкан ЕвропыЭтна. Последнее крупное извержение было в 2001 году, а также в ноябре 2007 года.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 мая. Какие праздники будут завтра?

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