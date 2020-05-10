И двух лет не прошло: в Ялте приступили к ремонту моста на Пушкинской улице

В Ялте работники коммунальных служб приступили к ремонту пешеходного мостика на улице Пушкинской.

Он был закрыт для прохода в 2018 году в связи с аварийным состоянием.

«Пешеходные мосты в Ялте должны быть не только удобными, но и безопасными. С этим, учитывая их возраст и общее техническое состояние, есть определенные проблемы. В среднем, возраст этих сооружений - 40-50 лет и большинство из них ни разу не ремонтировалось. К началу курортного сезона планируем отремонтировать три пешеходных моста», - сообщал глава администрации Ялты Иван Имгрунт еще в начале года, однако по объективным причинам работы несколько затянулись.

Проблема заключалась в том, что в готовых проектах выявили некоторые недочеты, проинформировал помощник главы администрации Ялты Сейран Меметов.

«Их уже устранили, документацию прошла повторную экспертизу», - сообщил Сейран Меметов.

Ранее глава администрации Ялты Иван Имгрунт сообщал, что капитальный ремонт моста будет произведен за внебюджетные средства - за счет инвесторов.

В тексте использованы материалы: Ялта-24

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