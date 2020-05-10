Коронавирус в Крыму
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Еще четверо крымчан заразились коронавирусом
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По состоянию на утро 10 мая в Крыму зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Так по одному случаю диагностировали в Джанкойском, Симферопольском, Сакском и Бахчисарайском районах.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 193 случая новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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