Две больницы в Крыму выходят из режима обсервации

Красногвардейская центральная районная больница и Симферопольская клиническая больница выходят из режима обсервации по коронавирусу и возвращаются в обычный режим работы.

Об этом сообщила Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

«В Красногвардейской ЦРБ находилось 85 человек персонала и 54 больных. По результатам лабораторного обследования все результаты отрицательные, обсервация закончена, сегодня идет выписка. После проведения заключительной дезинфекции больница приступит к обычной работе», – сказала она.

По словам Пеньковской, в Симферопольской клинической больнице также проходит заключительная дезинфекция. Учреждение вернется в стандартный режим работы 10 мая во второй половине дня или утром 11 мая.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Еще четверо крымчан заразились коронавирусом. По состоянию на утро 10 мая в Крыму зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Крыму апробируют новый тест на антитела к коронавирусу. В Крымском федеральном университете имени Владимира Вернадского проверят эффективность и достоверность отечественных экспресс-тестов на антитела к COVID-19.

В Крыму за сутки выписали 13 выздоровевших от COVID. За прошедшие сутки крымские медики выдали 13 заключений о выздоровлении ранее зараженных коронавирусом. Еще 130 человек продолжают лечение в условиях стационара.

Четыре новых случая заражения COVID-19 подтверждено в Севастополе. Четыре новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Севастополе за прошедшие сутки.