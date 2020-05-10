Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В России уже более 200 тысяч зараженных COVID-19 ● Условный последний звонок прозвенит в Севастополе 20 мая ● Еще четверо крымчан заразились коронавирусом ● В Крыму апробируют новый тест на антитела к коронавирусу ● Власти Ялты рассказали что можно будет делать на набережной после ослабления режима
Две больницы в Крыму выходят из режима обсервации
Красногвардейская центральная районная больница и Симферопольская клиническая больница выходят из режима обсервации по коронавирусу и возвращаются в обычный режим работы.
Об этом сообщила Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
«В Красногвардейской ЦРБ находилось 85 человек персонала и 54 больных. По результатам лабораторного обследования все результаты отрицательные, обсервация закончена, сегодня идет выписка. После проведения заключительной дезинфекции больница приступит к обычной работе», – сказала она.
По словам Пеньковской, в Симферопольской клинической больнице также проходит заключительная дезинфекция. Учреждение вернется в стандартный режим работы 10 мая во второй половине дня или утром 11 мая.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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