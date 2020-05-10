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Коронавирус в Крыму

Две больницы в Крыму выходят из режима обсервации

Красногвардейская центральная районная больница и Симферопольская клиническая больница выходят из режима обсервации по коронавирусу и возвращаются в обычный режим работы.

Об этом сообщила Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

«В Красногвардейской ЦРБ находилось 85 человек персонала и 54 больных. По результатам лабораторного обследования все результаты отрицательные, обсервация закончена, сегодня идет выписка. После проведения заключительной дезинфекции больница приступит к обычной работе», – сказала она.

По словам Пеньковской, в Симферопольской клинической больнице также проходит заключительная дезинфекция. Учреждение вернется в стандартный режим работы 10 мая во второй половине дня или утром 11 мая.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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