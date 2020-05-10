Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму

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Крымские медики сняли с наблюдения в связи с коронавирусом за прошедшие сутки 122 человека, взяли под меднаблюдение – 105 граждан.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

«Сегодня под медицинским наблюдением находятся 1873 человека. За последние сутки взяты под наблюдение 105 человек и сняты – 122 человека, – сообщила она. – На дому находятся 926 человек, в стационарах 176».

Вице-премьер уточнила, что нарастающим итогом в республике выявлено всего 193 случая COVID-19. Выписаны с выздоровлением 57 человек, двое скончались, 134 человека – продолжают лечение.

С 12 мая в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах. С 18 мая постепенно будут снимать ограничения на работу предприятий, в частности разрешат возобновить деятельность промышленным производствам, магазинам одежды и обуви. Перечень видов деятельности, которым могут предоставить поддержку из бюджета, также будет расширен.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 10 мая новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

Две больницы в Крыму выходят из режима обсервации. Красногвардейская центральная районная больница и Симферопольская клиническая больница выходят из режима обсервации по коронавирусу и возвращаются в обычный режим работы.

В России уже более 200 тысяч зараженных COVID-19. С начала пандемии скончались 1915 россиян. При этом число выздоровевших превысило 34 тысячи.

Еще четверо крымчан заразились коронавирусом. По состоянию на утро 10 мая в Крыму зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.