Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В День Победы крымчан не штрафовали за нарушение самоизоляции ● Стало известно сколько гостей Крыма отправились в обсерваторы в День Победы ● «Всех наказать»: Аксенов о ситуации на станции скорой помощи в Керчи ● В Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом ● Две больницы в Крыму выходят из режима обсервации
Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму
фото © gazetauzao.ru
Крымские медики сняли с наблюдения в связи с коронавирусом за прошедшие сутки 122 человека, взяли под меднаблюдение – 105 граждан.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
«Сегодня под медицинским наблюдением находятся 1873 человека. За последние сутки взяты под наблюдение 105 человек и сняты – 122 человека, – сообщила она. – На дому находятся 926 человек, в стационарах 176».
Вице-премьер уточнила, что нарастающим итогом в республике выявлено всего 193 случая COVID-19. Выписаны с выздоровлением 57 человек, двое скончались, 134 человека – продолжают лечение.
С 12 мая в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах. С 18 мая постепенно будут снимать ограничения на работу предприятий, в частности разрешат возобновить деятельность промышленным производствам, магазинам одежды и обуви. Перечень видов деятельности, которым могут предоставить поддержку из бюджета, также будет расширен.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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