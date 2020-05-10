Боец ММА Сергеев объяснил свою драку с девушкой в Крыму

По словам спортсмена, он продавщицу магазина «никак не трогал».

Питерский боец ММА Антон Сергеев, который избил продавщицу магазина в поселке Новый Свет (Судак), заявил, что его вины в драка с девушкой нет — она виновата в произошедшем, передает РЕН ТВ.

По словам Сергеева, который открестился от тренерской деятельности в ММА, он распустил руки, чтобы заступиться за свою подругу, которой в магазине отказали в продаже товара.

Он добавил, что в дальнейшем намерен уже в судебном порядке устроить разбирательство с продавщицей, которую «никак не трогал».

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