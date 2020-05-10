Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Более 120 человек сняты за последние сутки с меднаблюдения по COVID-19 в Крыму ● В День Победы крымчан не штрафовали за нарушение самоизоляции ● Стало известно сколько гостей Крыма отправились в обсерваторы в День Победы ● «Всех наказать»: Аксенов о ситуации на станции скорой помощи в Керчи ● В Севастополе не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом
Боец ММА Сергеев объяснил свою драку с девушкой в Крыму
По словам спортсмена, он продавщицу магазина «никак не трогал».
Питерский боец ММА Антон Сергеев, который избил продавщицу магазина в поселке Новый Свет (Судак), заявил, что его вины в драка с девушкой нет — она виновата в произошедшем, передает РЕН ТВ.
По словам Сергеева, который открестился от тренерской деятельности в ММА, он распустил руки, чтобы заступиться за свою подругу, которой в магазине отказали в продаже товара.
Он добавил, что в дальнейшем намерен уже в судебном порядке устроить разбирательство с продавщицей, которую «никак не трогал».
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