Зараженная коронавирусом в Ялте отказывается ложиться в больницу

Зараженная коронавирусом женщина в Ялте отказывается от помещения в стационар для прохождения курса лечения.

Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«У нас выявлена заболевшая, у которой результат положительный на десятый день, она отказывается от госпитализации. Со вчерашнего дня там стоит пост МВД, материалы подготовлены в суд о принудительной госпитализации, она будет помещена принудительно в инфекционное отделение», – сообщила Пеньковская.

Сегодня количество зараженных коронавирусом в Крыму достигло 100 человек – за сутки выявлено восемь инфицированных, среди них – два медработника. Среди зараженных – сотрудница второго роддома Симферополя. У нее было 16 контактов среди коллег.

«Они не будут госпитализироваться в обсерватор, так как этот роддом предназначен для оказания помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, они будут обсервированы на территории этого роддома и будут оказывать медицинскую помощь, используя все средства защиты», – пояснила Пеньковская.

В Севастополе накануне была зафиксирована первая смерть заразившегося коронавирусом. Общее число инфицированных в соседнем субъекте возросло до 84.

Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая. С сегодняшнего дня на территории Крыма возобновляют работу салоны красоты, ателье, хозяйственные магазины и некоторые другие предприятия сферы услуг.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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