Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: У арендаторов на рынках в Крыму появились проблемы с оплатой аренды ● Власти Крыма не собираются отменять правила обсервации для приезжающих из Украины ● В Крыму надеются с 12 мая начать подготовку пляжей и отелей к летнему сезону ● В России зафиксирован новый рекорд числа заболевших коронавирусом за сутки ● В Крыму продолжает расти число тяжелобольных COVID
Зараженная коронавирусом в Ялте отказывается ложиться в больницу
Зараженная коронавирусом женщина в Ялте отказывается от помещения в стационар для прохождения курса лечения.
Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«У нас выявлена заболевшая, у которой результат положительный на десятый день, она отказывается от госпитализации. Со вчерашнего дня там стоит пост МВД, материалы подготовлены в суд о принудительной госпитализации, она будет помещена принудительно в инфекционное отделение», – сообщила Пеньковская.
Сегодня количество зараженных коронавирусом в Крыму достигло 100 человек – за сутки выявлено восемь инфицированных, среди них – два медработника. Среди зараженных – сотрудница второго роддома Симферополя. У нее было 16 контактов среди коллег.
«Они не будут госпитализироваться в обсерватор, так как этот роддом предназначен для оказания помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, они будут обсервированы на территории этого роддома и будут оказывать медицинскую помощь, используя все средства защиты», – пояснила Пеньковская.
В Севастополе накануне была зафиксирована первая смерть заразившегося коронавирусом. Общее число инфицированных в соседнем субъекте возросло до 84.
Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая. С сегодняшнего дня на территории Крыма возобновляют работу салоны красоты, ателье, хозяйственные магазины и некоторые другие предприятия сферы услуг.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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