Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +20
море +12

Коронавирус в Крыму

Зараженная коронавирусом в Ялте отказывается ложиться в больницу

16:21 пятница, 1 мая 2020
Ялта

Зараженная коронавирусом женщина в Ялте отказывается от помещения в стационар для прохождения курса лечения.

Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«У нас выявлена заболевшая, у которой результат положительный на десятый день, она отказывается от госпитализации. Со вчерашнего дня там стоит пост МВД, материалы подготовлены в суд о принудительной госпитализации, она будет помещена принудительно в инфекционное отделение», – сообщила Пеньковская.

Сегодня количество зараженных коронавирусом в Крыму достигло 100 человек – за сутки выявлено восемь инфицированных, среди них – два медработника. Среди зараженных – сотрудница второго роддома Симферополя. У нее было 16 контактов среди коллег.

«Они не будут госпитализироваться в обсерватор, так как этот роддом предназначен для оказания помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, они будут обсервированы на территории этого роддома и будут оказывать медицинскую помощь, используя все средства защиты», – пояснила Пеньковская.

В Севастополе накануне была зафиксирована первая смерть заразившегося коронавирусом. Общее число инфицированных в соседнем субъекте возросло до 84.

Режим самоизоляции для всех граждан продлен до 11 мая. С сегодняшнего дня на территории Крыма возобновляют работу салоны красоты, ателье, хозяйственные магазины и некоторые другие предприятия сферы услуг.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму продолжает расти число тяжелобольных COVID. В Крыму четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 36 человек – в состоянии средней степени тяжести.

В Севастополе зарегистрирован один новый случай COVID-19 за сутки. В Севастополе за сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на одного человека, который был в контакте с ранее заболевшим.

Число зараженных в Крыму продолжает расти. Общее число зараженных коронавирусом в Крыму достигло 100 человек, а с учетом Севастополя - 179.

Власти России предупредили о «коварстве» COVID-19. Процесс протекания заболевания, вызываемого коронавирусной инфекции, может неожиданно измениться, передает НСН.

Коронавирус в Крыму
«Дырявый» Крым: как на полуостров нелегально ввозят туристов

«Дырявый» Крым: как на полуостров нелегально ввозят туристов

Несмотря на то, что с 1 мая, согласно указу главы РК Сергея Аксенова, все жители других регионов России при въезде должны быть помещены в обсерватор, на полуостров все же попадают нелегальные туристы.

Коронавирус в Крыму
За день в Крыму выявили больше 300 нарушителей самоизоляции

За день в Крыму выявили больше 300 нарушителей самоизоляции

За прошедшие сутки в Республике Крым правоохранители выписали 307 протоколов о нарушении режима самоизоляции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму продолжает расти число тяжелобольных COVID

В Крыму продолжает расти число тяжелобольных COVID

В Крыму четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 36 человек – в состоянии средней степени тяжести.

Коронавирус в Крыму
Жители Крыма «забили» на самоизоляцию

Жители Крыма «забили» на самоизоляцию фото

Жители Крыма «забили» на ограничения, введенные в связи с коронавирусом: индексы самоизоляции показывают, что на улицах очень много людей.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации