За день в Крыму выявили больше 300 нарушителей самоизоляции

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За прошедшие сутки в Республике Крым правоохранители выписали 307 протоколов о нарушении режима самоизоляции.

Об этом сообщил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Кроме того, 19 родителей получили штраф за детей, находившихся на улице без сопровождения взрослых. Также правоохранители направили по домам 185 пожилых граждан.

«Мы видим, что большое количество граждан пребывает на улицах», - заключил Смаглин.Замначальника полиции также отметил, что более двух тысяч автомобилей за сутки прибыло на полуостров через Крымский мост, из них 17 единиц не допустили на въезд.

«Убыло с полуострова 2651 единица транспорта, 20 машин на выезд мы не допустили», - сообщил он.

Есть и положительный момент: россияне, прибывшие на полуостров, теперь предпочитают находиться по указанным в анкетах адресам.

«За прошедшие сутки мы отработали 554 адреса. Из них на 551 адресе граждане находились по местам, соблюдали установленные правила, трое уже убыли по месту жительства. Нарушений не зафиксировано», - констатировал Смаглин.

На полуострове решили ужесточить ограничения на период майских праздников, обязав помещать в обсерваторы всех приезжающих на полуостров граждан, не имеющих крымской прописки и собственного жилья.

С другой стороны, председатель крымского парламента Владимир Константинов выступил категорически против введения в регионе системы электронных пропусков, объяснив, что тотальный электронный контроль свидетельствует о недоверии власти к народу и приведет к полному отсутствию взаимопонимания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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