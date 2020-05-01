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Коронавирус в Крыму

Власти Крыма сообщили о росте числа авиарейсов на полуостров

18:36 пятница, 1 мая 2020

За минувшие сутки количество авиарейсов в Крым выросло в полтора раза.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«К сожалению, у нас на сегодняшний день количество рейсов в аэропорту Симферополь увеличилось. Если у нас вчера было 11 рейсов, то сегодня - 17», – сказал Аксенов.

По его словам, власти республики обратились в Минтранс с РФ с просьбой ограничить число перелетов на полуостров.

«Мы сейчас связываемся с Минтрансом РФ. Это федеральный уровень полномочий. Запретить выполнять рейсы мы не можем», - отметил глава РФ.

Аксенов напомнил, что с 1 мая все, кто прибывает в Крым, но не имеет прописки или собственного жилья в регионе, в обязательном порядке помещаются в обсерватор.

«Обеспечиваем стопроцентную доставку (в обсерватор - ред.) всех, кто прибыл автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом без крымской прописки.

При всем уважении к нашим согражданам, но пусть они уважают те правила, которые сегодня действуют на территории Республики Крым. Лучшая помощь – всем находиться в самоизоляции в своих регионах, а не шататься по стране с непонятными целями и задачами», – сказал он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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