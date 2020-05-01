Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За день в Крыму выявили больше 300 нарушителей самоизоляции ● «Дырявый» Крым: как на полуостров нелегально ввозят туристов ● Зараженная коронавирусом в Ялте отказывается ложиться в больницу ● У арендаторов на рынках в Крыму появились проблемы с оплатой аренды ● Власти Крыма не собираются отменять правила обсервации для приезжающих из Украины
Власти Крыма сообщили о росте числа авиарейсов на полуостров
За минувшие сутки количество авиарейсов в Крым выросло в полтора раза.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«К сожалению, у нас на сегодняшний день количество рейсов в аэропорту Симферополь увеличилось. Если у нас вчера было 11 рейсов, то сегодня - 17», – сказал Аксенов.
По его словам, власти республики обратились в Минтранс с РФ с просьбой ограничить число перелетов на полуостров.
«Мы сейчас связываемся с Минтрансом РФ. Это федеральный уровень полномочий. Запретить выполнять рейсы мы не можем», - отметил глава РФ.
Аксенов напомнил, что с 1 мая все, кто прибывает в Крым, но не имеет прописки или собственного жилья в регионе, в обязательном порядке помещаются в обсерватор.
«Обеспечиваем стопроцентную доставку (в обсерватор - ред.) всех, кто прибыл автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом без крымской прописки.
При всем уважении к нашим согражданам, но пусть они уважают те правила, которые сегодня действуют на территории Республики Крым. Лучшая помощь – всем находиться в самоизоляции в своих регионах, а не шататься по стране с непонятными целями и задачами», – сказал он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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