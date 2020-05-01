Власти Крыма не собираются отменять правила обсервации для приезжающих из Украины

Обязательная обсервация граждан, которые приезжают в Крым из Украины, пока не будет отменена.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Были вопросы об изменении обязательной обсервации граждан, прибывших с территории Украины. Нет, не будет изменения в данном случае этих условий. С точки рения изменения правил содержания тех, кто прибывает сегодня из регионов Российской Федерации и из заграницы, правила не изменятся», – сказал Аксенов.

В Крыму действует режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса.

По решению властей все, кто приезжает на полуостров из-за границы, должны быть помещены в обсерватор на два недели. С 1 мая данная норма действует в отношении прибывающих других субъектов РФ, не имеющих крымской прописки или собственного жилья на территории региона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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