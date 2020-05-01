Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму надеются с 12 мая начать подготовку пляжей и отелей к летнему сезону ● В России зафиксирован новый рекорд числа заболевших коронавирусом за сутки ● В Крыму продолжает расти число тяжелобольных COVID ● Школы и детские сады Симферополя не будут работать до 12 мая ● Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Крыму
Власти Крыма не собираются отменять правила обсервации для приезжающих из Украины
Обязательная обсервация граждан, которые приезжают в Крым из Украины, пока не будет отменена.
Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«Были вопросы об изменении обязательной обсервации граждан, прибывших с территории Украины. Нет, не будет изменения в данном случае этих условий. С точки рения изменения правил содержания тех, кто прибывает сегодня из регионов Российской Федерации и из заграницы, правила не изменятся», – сказал Аксенов.
В Крыму действует режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса.
По решению властей все, кто приезжает на полуостров из-за границы, должны быть помещены в обсерватор на два недели. С 1 мая данная норма действует в отношении прибывающих других субъектов РФ, не имеющих крымской прописки или собственного жилья на территории региона.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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