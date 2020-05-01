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Коронавирус в Крыму

Виноват коронавирус: синоптики объяснили переменчивую погоду в Крыму

20:03 пятница, 1 мая 2020
Виноват коронавирус: синоптики объяснили переменчивую погоду в Крыму

фото © pixabay.com

Среднемесячная температура воздуха в апреле была ниже климатической нормы в связи с приостановкой промышленных предприятий, которые влияют на климат в мире.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погода этой весной на полуострове удивила всех синоптиков: в марте среднемесячная температура превышала климатическую норму на 4,4 градуса, а в апреле среднемесячная температура была ниже нормы на 0,6 градуса. Также наблюдался дефицит осадков.

«Думаю, что сыграл роль поднадоевший всем коронавирус, из-за которого выбросы в атмосферу сократились, как минимум, на 500 млн тонн СО2. Парниковый эффект лишился подпитки и температура стала понижаться», - поясняет природные аномалии эксперт.

Ранее Тишковец отмечал, что в середине апреля столбики термометров показывали непривычно низкие температуры на Крымском полуострове в связи с тем, что регион находился под «обширной тыловой частью Североатлантического циклона». Он также сказал, что в целом в стране весь апрель прошел «не по сценарию», зато такой чистоты воздуха «не было с окончания Второй мировой войны».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 30 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 12 до 22, ближайшей ночью от 7 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 29 до 81 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на среду 29 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 19, ближайшей ночью от 5 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 25 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 28 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 81 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 27 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 14, ближайшей ночью от 5 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

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Виноват коронавирус: синоптики объяснили переменчивую погоду в Крыму

Виноват коронавирус: синоптики объяснили переменчивую погоду в Крыму

Среднемесячная температура воздуха в апреле была ниже климатической нормы в связи с приостановкой промышленных предприятий, которые влияют на климат в мире.

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