Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму планируют развернуть дополнительные обсерваторы для приезжих ● В Крыму на обсервации врачей в два раза больше, чем пациентов ● Власти Крыма сообщили о росте числа авиарейсов на полуостров ● За день в Крыму выявили больше 300 нарушителей самоизоляции ● «Дырявый» Крым: как на полуостров нелегально ввозят туристов
Виноват коронавирус: синоптики объяснили переменчивую погоду в Крыму
фото © pixabay.com
Среднемесячная температура воздуха в апреле была ниже климатической нормы в связи с приостановкой промышленных предприятий, которые влияют на климат в мире.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, погода этой весной на полуострове удивила всех синоптиков: в марте среднемесячная температура превышала климатическую норму на 4,4 градуса, а в апреле среднемесячная температура была ниже нормы на 0,6 градуса. Также наблюдался дефицит осадков.
«Думаю, что сыграл роль поднадоевший всем коронавирус, из-за которого выбросы в атмосферу сократились, как минимум, на 500 млн тонн СО2. Парниковый эффект лишился подпитки и температура стала понижаться», - поясняет природные аномалии эксперт.
Ранее Тишковец отмечал, что в середине апреля столбики термометров показывали непривычно низкие температуры на Крымском полуострове в связи с тем, что регион находился под «обширной тыловой частью Североатлантического циклона». Он также сказал, что в целом в стране весь апрель прошел «не по сценарию», зато такой чистоты воздуха «не было с окончания Второй мировой войны».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на четверг 30 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 12 до 22, ближайшей ночью от 7 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 29 до 81 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
Прогноз погоды в Крыму на среду 29 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 19, ближайшей ночью от 5 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 25 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 28 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 81 процентов. Скорость ветра будет достигать 6 м/с.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 27 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 14, ближайшей ночью от 5 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Виноват коронавирус: синоптики объяснили переменчивую погоду в Крыму
Среднемесячная температура воздуха в апреле была ниже климатической нормы в связи с приостановкой промышленных предприятий, которые влияют на климат в мире.
В Крыму на обсервации врачей в два раза больше, чем пациентов
В Республике Крым на сегодняшний день в трех обсерваторах, развернутых на базе медицинских учреждениях, на карантине находятся 244 медицинских работника и 116 пациентов.
За день в Крыму выявили больше 300 нарушителей самоизоляции
За прошедшие сутки в Республике Крым правоохранители выписали 307 протоколов о нарушении режима самоизоляции.
Число зараженных в Крыму продолжает расти
Общее число зараженных коронавирусом в Крыму достигло 100 человек, а с учетом Севастополя - 179.
10 часов назад
Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Крыму
9 часов назад
В Крыму продолжает расти число тяжелобольных COVID
8 часов назад
Дорогу на Ай-Петри закрыли, в лесах будут дежурить лесники, полиция и казаки
В связи с участившимися лесными пожарами на майских праздниках в Большой Ялте будет усилено патрулирование лесов и закрыта дорога на плато Ай-Петри, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.