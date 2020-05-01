В севастопольскую больницу поступил человек с ножевыми ранениями

Нож в спину жертва получила на улице города.

В приемное отделение доставлен 31-летний мужчина с ножевыми ранениями. С таким сообщением обратилась в дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району врач городской больницы. Женщина сообщила, что в приемное отделение сотрудники скорой помощи доставили

Полиция оперативно задержала злоумышленника, которым оказался знакомый пострадавшего того же возраста.

«Как стало известно, между мужчинами, пребывающими в нетрезвом состоянии, на одной из улиц города из-за денег возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес удары ножом в спину потерпевшего, затем скрылся», - говорится в сообщении полиции.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

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