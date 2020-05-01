Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Школы и детские сады Симферополя не будут работать до 12 мая ● Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Крыму ● Число зараженных в Крыму продолжает расти ● Константинов не хочет, чтобы в Крыму вводили электронные пропуска ● В Крыму полностью остановлено движение междугородних автобусов
В Севастополе зарегистрирован один новый случай COVID-19 за сутки
В Севастополе за сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на одного человека, который был в контакте с ранее заболевшим.
«Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 85 случаев, десять человек выписаны после выздоровления, один человек умер», - сообщили в пресс-службе правительства города.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 143 человека, в городской больнице № 9 – 66 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1128 человека.
В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате «Изумруд» находятся 80 человек, в обсервации на строительных площадках – 704 человека. Всего с начала года в Севастополе выявлено 85 случаев заболевания. В Республике Крым – 100 случаев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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