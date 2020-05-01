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Коронавирус в Крыму

В Севастополе зарегистрирован один новый случай COVID-19 за сутки

В Севастополе за сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на одного человека, который был в контакте с ранее заболевшим.

«Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 85 случаев, десять человек выписаны после выздоровления, один человек умер», - сообщили в пресс-службе правительства города.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 143 человека, в городской больнице № 9 – 66 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1128 человека.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате «Изумруд» находятся 80 человек, в обсервации на строительных площадках – 704 человека. Всего с начала года в Севастополе выявлено 85 случаев заболевания. В Республике Крым – 100 случаев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти России предупредили о «коварстве» COVID-19. Процесс протекания заболевания, вызываемого коронавирусной инфекции, может неожиданно измениться, передает НСН.

В Ялте разворачивается коронавирусный госпиталь. В Ялте на базе Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Крыму (бывшая Ялтинская горобольница №1) разворачивается коронавирусный госпиталь, — передает «Крымская газета».

Крымчане попали в новосибирский обсерватор из-за вьетнамской утки. Утку Братиславу и ее владельцев крымчан, которые прилетели вывозным рейсом из Вьетнама, посадили на карантин в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

С 1 мая в Крыму заработают два новых обсерватора в санаториях. В Крыму с 1 мая в двух евпаторийских санаториях – «Мисхор» и «Прибой» – будут развернуты обсерваторы для приема граждан с подозрением на коронавирус.

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