В Севастополе зарегистрирован один новый случай COVID-19 за сутки

В Севастополе за сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на одного человека, который был в контакте с ранее заболевшим.

«Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 85 случаев, десять человек выписаны после выздоровления, один человек умер», - сообщили в пресс-службе правительства города.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 143 человека, в городской больнице № 9 – 66 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1128 человека.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате «Изумруд» находятся 80 человек, в обсервации на строительных площадках – 704 человека. Всего с начала года в Севастополе выявлено 85 случаев заболевания. В Республике Крым – 100 случаев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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