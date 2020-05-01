В России зафиксирован новый рекорд числа заболевших коронавирусом за сутки

За последние сутки в России обнаружили 7933 новых случая заражения коронавирусом, сообщили на федеральном оперативном штабе.

Это наибольший показатель с начала пандемии.

Из почти восьми тысяч новых зараженных 45% не имеют клинических проявлений болезни.

«Нарастающим итогом зарегистрировано 114 431 случай (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ. Под медицинским наблюдением остаются 211 тыс. 191 человек», - говорится в отчете за сутки.

Кроме того, в четверг 96 пациентов скончались. При этом 1,6 тыс. человек выздоровели и накануне были выписаны из медучреждений. Всего с начала года вылечено 13,2 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, в Крыму за последние сутки зарегистрировали 8 новых случаев заражения COVID. Таким образом, в республике число инфицированных достигло 100. В Севастополе обнаружено 85 заболевших, из них один пациент с сопутствующим онкологическим заболеванием скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе зарегистрирован один новый случай COVID-19 за сутки. В Севастополе за сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на одного человека, который был в контакте с ранее заболевшим.

Число зараженных в Крыму продолжает расти. Общее число зараженных коронавирусом в Крыму достигло 100 человек, а с учетом Севастополя - 179.

Власти России предупредили о «коварстве» COVID-19. Процесс протекания заболевания, вызываемого коронавирусной инфекции, может неожиданно измениться, передает НСН.

В Ялте разворачивается коронавирусный госпиталь. В Ялте на базе Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Крыму (бывшая Ялтинская горобольница №1) разворачивается коронавирусный госпиталь, — передает «Крымская газета».