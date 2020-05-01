Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму продолжает расти число тяжелобольных COVID ● Школы и детские сады Симферополя не будут работать до 12 мая ● Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Крыму ● В Севастополе зарегистрирован один новый случай COVID-19 за сутки ● Число зараженных в Крыму продолжает расти
В России зафиксирован новый рекорд числа заболевших коронавирусом за сутки
За последние сутки в России обнаружили 7933 новых случая заражения коронавирусом, сообщили на федеральном оперативном штабе.
Это наибольший показатель с начала пандемии.
Из почти восьми тысяч новых зараженных 45% не имеют клинических проявлений болезни.
«Нарастающим итогом зарегистрировано 114 431 случай (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ. Под медицинским наблюдением остаются 211 тыс. 191 человек», - говорится в отчете за сутки.
Кроме того, в четверг 96 пациентов скончались. При этом 1,6 тыс. человек выздоровели и накануне были выписаны из медучреждений. Всего с начала года вылечено 13,2 тыс. человек.
Как сообщалось ранее, в Крыму за последние сутки зарегистрировали 8 новых случаев заражения COVID. Таким образом, в республике число инфицированных достигло 100. В Севастополе обнаружено 85 заболевших, из них один пациент с сопутствующим онкологическим заболеванием скончался.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе зарегистрирован один новый случай COVID-19 за сутки. В Севастополе за сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на одного человека, который был в контакте с ранее заболевшим.
Число зараженных в Крыму продолжает расти. Общее число зараженных коронавирусом в Крыму достигло 100 человек, а с учетом Севастополя - 179.
Власти России предупредили о «коварстве» COVID-19. Процесс протекания заболевания, вызываемого коронавирусной инфекции, может неожиданно измениться, передает НСН.
В Ялте разворачивается коронавирусный госпиталь. В Ялте на базе Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Крыму (бывшая Ялтинская горобольница №1) разворачивается коронавирусный госпиталь, — передает «Крымская газета».
В Крыму продолжает расти число тяжелобольных COVID
В Крыму четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 36 человек – в состоянии средней степени тяжести.
В Крыму надеются с 12 мая начать подготовку пляжей и отелей к летнему сезону
Минкурортов провело IV онлайн конференцию по вопросам восстановления работы туриндустрии, в мероприятии приняли участие более 120 представителей туриндустрии и руководители органов власти Крыма, сообщает пресс-служба министерства.
Предприятия сферы услуг возобновляют работу в Крыму
Ряд предприятий сферы услуг, среди которых салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины, возобновляют работу в Крыму.
Поток автомобилей в Крым снова увеличился
В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.
27 апреля
В Крыму зафиксирована первая смерть от коронавируса
22 часа назад
Дорогу на Ай-Петри закрыли, в лесах будут дежурить лесники, полиция и казаки
В связи с участившимися лесными пожарами на майских праздниках в Большой Ялте будет усилено патрулирование лесов и закрыта дорога на плато Ай-Петри, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.