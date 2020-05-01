В Крыму решили провести еще одно расследование по действиям оккупантов в годы войны

Прокуратура Крыма по поручению Генпрокуратуры России вышла с ходатайством об отмене постановления «о прекращении расследования зверств фашистов на территории полуострова в 1941-1944 годах».

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Ходатайство направлено в Верховный суд Республики Крым.

По имеющимся данным, 29 июля 1969 года УКГБ при СМ УССР по Крымской области было возбуждено уголовное дело по «фактам массового уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками на территории Крыма и других регионов». В ходе расследования было допрошено порядка 200 свидетелей и обвиняемых, проведено более 100 осмотров и опознаний.

Однако, в последствии дело было прекращено, а все данные о военных преступления были переданы Федеративной Республике Германия для принятия процессуальных решений в отношении виновных лиц.

Вскоре были установлены дополнительные факты преступления фашистов на территории Крыма, которые ранее не были изложены в переданных документах.

«Не в полном объеме оценены данные о варварских преступлениях, совершенных нацистами и их пособниками за период оккупации городов Алушты, Евпатории и Симферополя, Белогорского района. По имеющимся данным, при их участии замучено и убито более 17 тысяч человек, в том числе стариков, женщин и детей. Особые зверства проявлены при сожжении вместе с населением греческого села Лаки Бахчисарайского района. На каторжный труд в Германию и Румынию угнано порядка три тысяч человек», - говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

Именно эти факты стали причиной подачи ходатайства о продолжении расследования закрытого в 1969 уголовного дела по факту «зверств фашистов на полуострове в 1941-1944 годах».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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