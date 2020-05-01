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Коронавирус в Крыму

В Крыму продолжает расти число тяжелобольных COVID

12:13 пятница, 1 мая 2020
В Крыму продолжает расти число тяжелобольных COVID

фото © Новости Крыма

В Крыму четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 36 человек – в состоянии средней степени тяжести.

Об этом на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

«За последние сутки под наблюдение взяты 105 человек, снят 71 человек. В стационарах находятся 116 человек, из них 8 поступили за последние сутки. Из ста зараженных коронавирусом 35 уже выздоровели и выписаны. Состояние четырех пациентов оценивается как тяжелое, 36 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести и 26 пациентов с легкой формой течения заболевания.

Всего на сегодня под медицинским наблюдением находится 1882 человека.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что в республике не оставят без помощи ни одного зараженного россиянина, оказавшегося на территории полуострова, но призвал не приезжать в Крым на майское праздники.

«Призываем, уважаемые россияне, здравый смысл должен быть. Ну что ж такое?», - возмутился Аксенов.

На данный момент в Республике Крым число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 100. В Севастополе зарегистрировано 85 случаев, из них один пациент с сопутствующим онкологическим заболеванием скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус в Крыму
В Крыму продолжает расти число тяжелобольных COVID

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