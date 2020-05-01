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Коронавирус в Крыму

В Крыму полностью остановлено движение междугородних автобусов

07:53 пятница, 1 мая 2020
В Крыму полностью остановлено движение междугородних автобусов

фото © Российская газета

Госпредприятие «Крымавтотранс» прекратило до 11 мая продажу билетов на междугородние автобусы.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Продажа проездных документов на транспорт, следующий по междугородним маршрутам от автостанций предприятия «Крымавтотранс», полностью ограничена до 11 мая. Данная мера реализована во исполнение указа главы Республики Крым в период действия в Крыму режима повышенной готовности, связанного с проведением мероприятий по профилактике предупреждения распространения коронавирусной инфекции», – сообщили в пресс-службе.

При этом ежедневно продолжают осуществляться пассажирские перевозки в пригородном направлении. Транспорт работает с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов продлил режим самоизоляции в республике для всех граждан до 11 мая включительно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе на целый день закроют проезд по одной из ключевых улиц. В Севастополе 1 мая перекроют Камышовое шоссе для всех видов транспорта.

Пассажиров самолетов обяжут носить маски и перчатки. После возобновления авиарейсов в России пассажиры будут обязаны носить в салоне самолета маски и перчатки, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24», сообщает «Настоящее Время».

Перевозчик предложил альтернативу отмененным поездам в Крым. В компании «Гранд Сервис Экспресс» разъяснили пассажирам, каким образом можно добраться на полуостров, а также предложили вернуть билеты.

Поток автомобилей в Крым снова увеличился. В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.

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В Крыму полностью остановлено движение междугородних автобусов

В Крыму полностью остановлено движение междугородних автобусов

Госпредприятие «Крымавтотранс» прекратило до 11 мая продажу билетов на междугородние автобусы.

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