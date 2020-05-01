Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Жители Крыма «забили» на самоизоляцию ● Власти России предупредили о «коварстве» COVID-19 ● Российский премьер заразился коронавирусом ● МЧС проводит масштабную дезинфекцию автостанций в Крыму ● В Ялте разворачивается коронавирусный госпиталь
В Крыму полностью остановлено движение междугородних автобусов
фото © Российская газета
Госпредприятие «Крымавтотранс» прекратило до 11 мая продажу билетов на междугородние автобусы.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«Продажа проездных документов на транспорт, следующий по междугородним маршрутам от автостанций предприятия «Крымавтотранс», полностью ограничена до 11 мая. Данная мера реализована во исполнение указа главы Республики Крым в период действия в Крыму режима повышенной готовности, связанного с проведением мероприятий по профилактике предупреждения распространения коронавирусной инфекции», – сообщили в пресс-службе.
При этом ежедневно продолжают осуществляться пассажирские перевозки в пригородном направлении. Транспорт работает с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов продлил режим самоизоляции в республике для всех граждан до 11 мая включительно.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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