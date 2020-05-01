В Крыму полностью остановлено движение междугородних автобусов

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Госпредприятие «Крымавтотранс» прекратило до 11 мая продажу билетов на междугородние автобусы.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Продажа проездных документов на транспорт, следующий по междугородним маршрутам от автостанций предприятия «Крымавтотранс», полностью ограничена до 11 мая. Данная мера реализована во исполнение указа главы Республики Крым в период действия в Крыму режима повышенной готовности, связанного с проведением мероприятий по профилактике предупреждения распространения коронавирусной инфекции», – сообщили в пресс-службе.

При этом ежедневно продолжают осуществляться пассажирские перевозки в пригородном направлении. Транспорт работает с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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