Происшествия
В Крыму похитителя смартфона сообща отыскали полиция и интернет-провайдер
В Симферополе полицейскими при помощи одного из крымских интернет-провайдеров раскрыта кража мобильного телефона.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В отдел полиции Симферополя в конце марта т.г. поступило сообщение от 30-летнего местного жителя о совершенном в отношении него грабеже.
Как рассказал потерпевший, он выложил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже дорогостоящего телефона. В скором времени ему позвонил мужчина и договорился о встрече для заключения сделки. В оговоренное время покупатель приехал на автомобиле. Потерпевший протянул ему в окно мобильный телефон для осмотра перед покупкой, но в этот момент водитель нажал педаль газа и скрылся в неизвестном направлении вместе со средством связи.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а также при помощи одного из крымских интернет-провайдеров, предоставившего видео с камер наружного наблюдения, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее не судимый 31-летний гражданин соседнего государства.
От задержанного получены признательные показания в совершении преступления. С его слов, похищенное средство связи он продал на одном из рынков города, а полученные деньги потратил на собственные нужды.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и помещен в изолятор временного содержания Симферополя.
Отделом дознания ОП №2 «Киевский» УМВД России по Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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