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Коронавирус в Крыму

В Крыму планируют развернуть дополнительные обсерваторы для приезжих

19:26 пятница, 1 мая 2020

Это касается гостей Крыма, не имеющих собственности в республике. Один из таких обсерваторов сегодня должен открыться на базе санатория «Мисхор».

Об этом шла речь в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– Сейчас будет увеличение потока, тех, кто едет в обсерватор. К сожалению, на сегодняшний день количество рейсов в аэропорту Симферополь больше. Вчера было 11 рейсов в день, сегодня у нас 17 рейсов. Мы сейчас связываемся с Министерством транспорта Российской Федерации. Это федеральный уровень полномочий, запретить рейсы выполнять мы не можем. Тем не менее, обеспечиваем в полном объеме доставку всех, кто прилетел без крымской прописки, в обсерватор, Мы их уважаем, но пусть и они уважают те правила, которые на сегодня действуют в Республике Крым – сказал Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Также глава Крыма напомнил, что лучшая помощь в борьбе с распространением короравирусной инфекции на сегодня это всем находится в своих регионах.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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