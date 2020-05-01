Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму на обсервации врачей в два раза больше, чем пациентов ● Власти Крыма сообщили о росте числа авиарейсов на полуостров ● За день в Крыму выявили больше 300 нарушителей самоизоляции ● «Дырявый» Крым: как на полуостров нелегально ввозят туристов ● Зараженная коронавирусом в Ялте отказывается ложиться в больницу
В Крыму планируют развернуть дополнительные обсерваторы для приезжих
Это касается гостей Крыма, не имеющих собственности в республике. Один из таких обсерваторов сегодня должен открыться на базе санатория «Мисхор».
Об этом шла речь в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
– Сейчас будет увеличение потока, тех, кто едет в обсерватор. К сожалению, на сегодняшний день количество рейсов в аэропорту Симферополь больше. Вчера было 11 рейсов в день, сегодня у нас 17 рейсов. Мы сейчас связываемся с Министерством транспорта Российской Федерации. Это федеральный уровень полномочий, запретить рейсы выполнять мы не можем. Тем не менее, обеспечиваем в полном объеме доставку всех, кто прилетел без крымской прописки, в обсерватор, Мы их уважаем, но пусть и они уважают те правила, которые на сегодня действуют в Республике Крым – сказал Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Также глава Крыма напомнил, что лучшая помощь в борьбе с распространением короравирусной инфекции на сегодня это всем находится в своих регионах.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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