В Крыму надеются с 12 мая начать подготовку пляжей и отелей к летнему сезону

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Минкурортов провело IV онлайн конференцию по вопросам восстановления работы туриндустрии, в мероприятии приняли участие более 120 представителей туриндустрии и руководители органов власти Крыма, сообщает пресс-служба министерства.

Самые острые вопросы крымского турбизнеса обсудили на очередной видеоконференции, организованной Минкурортов Республики Крым и объединившей профессионалов и экспертов отрасли. В ней приняли участие министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко, представитель Минкурортов Краснодарского края, представители РНКБ, Роспотребнадзора, туроператоры и руководители объектов размещения.

По словам Вадима Волченко, одними из ключевых вопросов для отрасли на сегодняшний день являются поддержка бизнеса в условиях пандемии и подготовка к курортному сезону. Введенные постановлением Правительства РФ и Указом Главы РК ограничения действуют до 1 июня, и если эпидситуация будет благополучной, то уже летом Крым постепенно будет снимать туристические ограничения и возвращаться к обычной жизни.

— Мы понимаем, что этот сезон будет совершенно другим, он не будет похож на все предыдущие и должны быть к этому готовыми. Наша главная надежда заключается в том, чтобы в июне мы постепенно начали работать. Сейчас важно понимать, как это сделать, с чего начинать, поэтапно запускать отдельные объекты. В этой части есть определенные требования Роспотребнадзора, однако важно учитывать, что ведомство согласно принимать предложения от отрасли, мы готовы их аккумулировать и доносить до руководства республики, — отметил Вадим Волченко.

Он отметил, что Минкурортов РК, понимая необходимость подготовки объектов отдыха и рекреации к приему туристов после снятия ограничений разработало в этой части свои предложения.

— Мы подали все необходимые документы, чтобы с 12 мая можно было начать подготовку к летнему периоду. Это касается и объектов размещения, и пляжей. Если эпидобстановка позволит, то начнем готовиться, — сказал министр.

На данный момент Роспотребнадзор уже подготовил ряд требований по дальнейшей работе объектов санаторно-курортного комплекса. Что же касается отелей, гостиниц и пляжей, то такие рекомендации пока в стадии разработки.

На сайте Роспотребнадзора есть раздел, где содержатся все, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, советы.В свою очередь отельеры, руководители санаториев и эксперты отрасли отметили, что рекомендации Роспотребнадзора в том виде, в котором они есть сейчас, трудновыполнимы. И выразили надежду, что после снятия ограничений они станут мягче.

Руководители крымских объектов размещения также подняли вопросы паспортизации пляжей, правил приема сезонных работников по трудовым договорам, поговорили о дополнительных мерах поддержки бизнеса, а также о возврате денежных средств за неиспользованные путевки и взаимодействии с туристами, которые требуют срочного возврата денег.

Кроме того, в Крыму продолжается реализация уже принятых и разработка новых антикризисных мер, направленных на поддержку туриндустрии и бизнеса. Они касаются многих сегментов отрасли и предполагают значительные налоговые послабления, упрощение получения кредитов, меры по сохранению трудовых коллективов и прочие механизмы.

В числе уже введенных мер поддержки крымского бизнеса – отсрочка подачи налоговых деклараций, отсрочка уплаты налогов, различные налоговые преференции, освобождение от уплаты аренды за государственное имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, льготное кредитование, поддержка занятости и прочие. Кроме того, ряд республиканских инициатив еще прорабатывается или находятся на рассмотрении федерального центра, добавил глава профильного министерства, так что работа в этом направлении продолжается.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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