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Коронавирус в Крыму

В Крыму на обсервации врачей в два раза больше, чем пациентов

18:50 пятница, 1 мая 2020
В Крыму на обсервации врачей в два раза больше, чем пациентов

фото © Новости Крыма

В Республике Крым на сегодняшний день в трех обсерваторах, развернутых на базе медицинских учреждениях, на карантине находятся 244 медицинских работника и 116 пациентов.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

По словам Пеньковской, в медицинском обсерваторе в Алуште находятся 69 медработников и 28 пациентов. В Красногвардейской ЦРБ – 88 медиков и 60 пациентов. В Симферополе и Симферопольском районе – 85 медиков и 116 пациентов.

«Причина одна: нарушение противоэпидемического режима и текущей дезинфекции в лечебных учреждениях. Мы неоднократно говорили и Минздрав проводит большую работу, тем не менее, случаи нарушения противоэпидемического режима выявляются при каждом эпидрасследовании», - отметила Пеньковская.

На данный момент в Республике Крым число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 100, из них четыре пациента находятся в тяжелом состоянии. В Севастополе зарегистрировано 85 случаев, из них один пациент с сопутствующим онкологическим заболеванием скончался. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России зафиксирован новый рекорд числа заболевших коронавирусом за сутки. За последние сутки в России обнаружили 7933 новых случая заражения коронавирусом, сообщили на федеральном оперативном штабе.

В Крыму продолжает расти число тяжелобольных COVID. В Крыму четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, еще 36 человек – в состоянии средней степени тяжести.

В Севастополе зарегистрирован один новый случай COVID-19 за сутки. В Севастополе за сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на одного человека, который был в контакте с ранее заболевшим.

Число зараженных в Крыму продолжает расти. Общее число зараженных коронавирусом в Крыму достигло 100 человек, а с учетом Севастополя - 179.

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