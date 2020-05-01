Коронавирус в Крыму
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В Крыму на обсервации врачей в два раза больше, чем пациентов
фото © Новости Крыма
В Республике Крым на сегодняшний день в трех обсерваторах, развернутых на базе медицинских учреждениях, на карантине находятся 244 медицинских работника и 116 пациентов.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
По словам Пеньковской, в медицинском обсерваторе в Алуште находятся 69 медработников и 28 пациентов. В Красногвардейской ЦРБ – 88 медиков и 60 пациентов. В Симферополе и Симферопольском районе – 85 медиков и 116 пациентов.
«Причина одна: нарушение противоэпидемического режима и текущей дезинфекции в лечебных учреждениях. Мы неоднократно говорили и Минздрав проводит большую работу, тем не менее, случаи нарушения противоэпидемического режима выявляются при каждом эпидрасследовании», - отметила Пеньковская.
На данный момент в Республике Крым число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 100, из них четыре пациента находятся в тяжелом состоянии. В Севастополе зарегистрировано 85 случаев, из них один пациент с сопутствующим онкологическим заболеванием скончался.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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