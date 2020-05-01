В Крыму думают, что соберут 400 тонн клубники

Сельскохозяйственные предприятия рассчитывают в этом году собрать на территории Республики Крым не менее 400 тонн клубники.

Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

«В Крыму ягоды земляники садовой в закрытом грунте на площади 20,39 гектаров выращивают 14 предприятий. На 30 апреля 2020 года уборка идет в семи предприятиях, валовой сбор ягод составил 395 центнеров. Планируется собрать в 2020 году не менее 400 тонн ягод», – отметил вице-премьер.

По словам Рюмшина, Крым с каждым годом продолжает наращивать объемы сбора ягод. В 2019 году было собрано 373 тонны.

Самым крупным производителем клубники в Крыму является компания «Сладкая клубника». Сейчас предприятие выращивает ягоду в теплицах на площади 12 га.

«Урожайность нормальная, на уровне прошлого года. Погода нас балует. Мы не испытываем таких проблем, какие испытывают предприятия с открытым грунтом, у которых почти все вымерзло в марте, когда были заморозки. Защищенный грунт нас, конечно, спасает», – рассказал директор ООО «Сладкая клубника» Андрей Коздоба.

В то же время, по словам директора предприятия, в 2020-м ухудшилась ситуация с реализацией собранных ягод. «Ситуация с реализацией, на самом деле, сложная, потому что люди сидят дома», – добавил Коздоба.

Тем не менее, компания продолжает экспортировать ягоды и за пределы полуострова – в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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