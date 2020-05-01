Ученые рассказали, для кого коронавирус особенно опасен

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При заболевании коронавирусом больше всего рисков летального исхода у людей с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и когнитивными расстройствами.

К таким выводам пришли в Национальной службе здравоохранения Великобритании, пишет издание Daily Mail.

Исследователи проанализировали данные медицинских карт 17 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией – это наиболее крупное исследование среди проведенных в Европе. Результаты показали, что около трети пациентов с коронавирусом умирают, при этом показатели смертности у людей с сопутствующими заболеваниями намного выше.

Больше всего рискуют люди с деменциями – этот сопутствующий диагноз в сочетании с коронавирусной инфекцией повышает риск смертности на 39%. На втором месте – ожирение: среди пациентов с экстремально лишним весом смертность выше на 37%.

На третьем месте по частоте смертности находятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (31%). При этом, как поясняется в исследовании, пациенты с сердечно-сосудистой недостаточностью чаще других заболевают коронавирусом (29%).

В целом из всех подтвержденных случаев коронавирусной инфекции у 53% пациентов наблюдались те или иные сопутствующие заболевания. При этом почти пятая часть из них страдали диабетом (19%), столько же – легочными болезнями, у 15% была выявлена почечная недостаточность, у 14% - астма.

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Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировано почти 8000 новых случаев коронавирусной инфекции. Это наибольший для России показатель с момента обнаружения инфекции в стране.

При этом у 45% зараженных болезнь протекает бессимптомно. Средний возраст больных коронавирусом в России колеблется между 44 и 48 годами, отмечала ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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