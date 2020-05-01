У арендаторов на рынках в Крыму появились проблемы с оплатой аренды

Глава республики Сергей Аксенов потребовал у муниципалитетов Крыма распространить меры по освобождению от арендной платы арендаторов муниципальной собственности так же, как это сделали на республиканском уровне.

Соответствующее поручение проконтролировать ситуацию на местах он озвучил на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Причиной стали обращения от арендаторов торговых площадей на муниципальных рынках в Симферополе и Евпатории, которые сообщили, что у них на руках до сих пор нет официальных документов, позволяющих им не платить аренду.

«Мы договорились, что арендную плату за апрель мы не взимаем, поэтому мы уже собственников рынка освободили, почему они не освобождают своих предпринимателей? – удивился Аксенов. – Представители бизнеса, если не имеют на руках нормативного акта, который их освобождает от арендной платы за определенный период, понятно, все нервничают. Сегодня мне доложить, кто из глав администраций не принял зеркальные нормативные акты».

При этом глава республики пообещал, что похожие механизмы поддержки крымское правительство намерено разработать и для владельцев коммерческой недвижимости, которые в добровольном порядке предоставят скидки своим арендаторам.

«Нормативного акта или полномочий заставить кого-либо сегодня нет. При этом арендодатели – это такие же бизнесмены, это тоже заработок. Да, арендодатель и арендатор находятся в разных условиях, но это все бизнес. Поэтому и тем, и тем необходим набор мер поддержки, который позволит им прожить эту ситуацию», - пояснил позицию правительства Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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