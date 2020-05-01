Сотрудники крымского управления Росимущества задержаны за взятку

В Крыму за взятку задержали начальника отдела территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в РК, а его заместителя – за посредничество.

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.

«30 апреля начальник отдела через посредника - своего заместителя - получил от представителя фирмы взятку за выдачу поручения на утилизацию двух автомобилей и прицепа, обращенных в собственность государства, непригодных для дальнейшей реализации, то есть за действия, входящие в круг их должностных обязанностей», - рассказали подробности преступления в СК.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по факту получения взятки и посредничества. Начальнику крымского управления Росимущества грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с крупным штрафом. Его заместитель может отправиться в тюрьму на срок до четырех лет или отделаться серьезным штрафом.

В ходе обысков правоохранители изъяли всю необходимую для расследования документацию. Вскоре суд выберет меру пресечения для обоих.

29 апреля в Крыму задержали заместителя генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным следствия, подозреваемый заключил с фирмой договор о продаже 54 вагонов на общую сумму более 11 млн рублей, указав в документах их непригодность к эксплуатации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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