Скончался вице-премьер правительства Крыма

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Заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Королев скончался сегодня утром.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня рано утром скончался наш коллега – заместитель председателя Совета министров Королев Павел Эдуардович. Человек – системный, приехал из столицы, очень много сделал для Республики Крым», – сказал Аксенов.

Королев был назначен на пост заместителя председателя республиканского Совмина в декабре 2016 года. Переназначен на эту же должность 7 ноября 2019 года. Ранее Королев занимал должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

Павел Королев родился 22 февраля 1960 года в городе Москва. После школы, 1978 года являлся учащимся московского технического училища № 129 железнодорожного транспорта по специальности «помощник машиниста электровоза». В течении следующих двух лет обучался в первом Московском индустриально-педагогическом техникуме на отделении Электрооборудования промышленных предприятий и транспорта. Позднее, получил диплом факультета «Планирование народного хозяйства» Всесоюзного заочного финансово-экономического института.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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