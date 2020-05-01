Симферополец сделал «самопал» из-за конфликтов с соседом

В Симферополе сотрудники полиции выявили факт изготовления самодельного оружия.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Оперуполномоченными уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 38-летний симферополец, у которого обнаружен и изъят предмет, внешне похожий на самодельное оружие.

Задержанный ранее неоднократно судим за совершение преступлений имущественного характера.

Согласно заключению эксперта, изъятый предмет является оружием, изготовленным самодельным способом, конструкция которого позволяет производить выстрелы.

Со слов задержанного, у него часто происходят конфликты с соседом, поэтому для его устрашения он решил самостоятельно изготовить так называемый в народе «самопал».

Отделом дознания ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружие, его основных частей, боеприпасов) и ч.1 ст.223 (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов) Уголовного кодекса РФ.

Согласно действующему законодательству, мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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